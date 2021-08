G4Media.ro: Președintele Klaus Iohannis vrea remanierea ministrului Stelian Ion

Klaus Iohannis și Stelian Ion [Sursa foto: MediaFax Foto] 17:48, aug 6, 2021 Autor: Loredana Dobre

După ce miercuri, 4 august, Klaus Iohannis l-a criticat public pe Stelian Ion pentru eșecul de a desființa Secția specială, surse politice au declarat pentru G4Media.ro

că președintele vrea remanierea ministrului Justiției.

Poziția lui Stelian Ion în fruntea Ministerului Justiției este în pericol după ce Klaus Iohannis i-a reproșat că „SIIJ nu a fost desființat, chit că toată lumea s-a lăudat că așa va face”. Potrivit sursei citate, președintele vrea schimbarea ministrului Justiției din Guvern.

Pentru moment, Stelian Ion este susținut de liderii USR PLUS, iar o încercare de remaniere fără acordul partidului său ar putea provoca o criză guvernamentală mult mai profundă decât în cazul demiterii lui Vlad Voiculescu, mai precizează G4Media.ro.

Stelian Ion, ministrul Justiției[Sursa foto: MediaFax Foto]

Președintele Klaus Iohannis este nemulțumit că ministrul Stelian Ion nu a reușit să desființeze Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. „Mai sunt multe lucruri care nu funcţionează. Bunăoară, SIIJ nu a fost desfiinţată, chit că toată lumea s-a lăudat că aşa va face, dar ministrul Justiţiei nu a găsit încă calea potrivită”, spunea Klaus Iohannis, în urmă cu două zile.

Cum se apără Stelian Ion în fața criticilor venite de la Cotroceni

La rândul său, ministrul Stelian Ion a răspuns că a spus că blocajul vine din coaliție și Parlament, nu de la Ministerul Justiției.

Atât desființarea definitivă a SIIJ, și nu încercarea de salvare a acesteia prin mutarea sediului la Parchetul General, cât și repararea legilor justiției ar fi fost deja obiective îndeplinite dacă toți partenerii din coaliție ar fi respectat programul de guvernare și ar fi pus preț pe opiniile instituțiilor internaționale- Comisia Europeană, GRECO și Comisia de la Veneția.

Desființarea SIIJ putea fi realizată încă din februarie, de când Ministerul Justiției a propus proiectul și a fost aprobat și susținut de Guvern. Ministerul Justiției a transmis forma corectă, avizată favorabil și de Comisia de la Veneția, pe care UDMR o ignoră cu bună-știință. Criticile cred că ar trebui îndreptate înspre UDMR, nu înspre Ministerul Justiției.

Mai mult, am propus coaliției și în grupul de lucru și alte soluții pentru deblocarea situației privind SIIJ: la cererea judecătorului sau procurorului care are calitatea de suspect sau inculpat, cauza să fie trimisă spre soluţionare la un serviciu teritorial egal în grad și învecinat cu parchetul care efectuează urmărirea penală. Faptul că soluțiile sunt respinse sistematic, fără argumente solide, arată că nu toți partenerii din coaliție doresc desființarea reală a SIIJ și caută modalități de a menține în viață această structură.

Legile justiției puteau fi aprobate din luna aprilie, după ce Ministerul Justiției a transmis proiectele pe 26 martie 2021. Până în septembrie ar trebui finalizate negocierile, dar ar fi de ajutor ca acestea să nu se îndepărteze de programul de guvernare. Negocierile nu se vor încheia oricum: USR PLUS nu va accepta cosmetizări ale legislației fără modificări de substanță și va insista asupra promovării liniilor apreciate deja inclusiv de organismele internaționale (Comisia Europeană, Comisia de la Veneția, GRECO). Realitatea este evidentă pentru toată lumea și nu poate fi ignorată. Blocajul vine din coaliție și Parlament, nu de la Ministerul Justiției”, a scris Stelian Ion, pe Facebook.

Florin Cîțu: „Sunt de acord cu domnul președinte cam cu totul”

Premierul Florin Cîțu a afirmat că este de acord cu criticile președintelui Klaus Iohannis la adresa ministrului Stelian Ion, care ar trebui să împingă de la spate proiectele privind desfiinţarea SIIJ şi modificarea legilor Justiţiei.

„Sunt de acord cu domnul președinte cam cu totul. Ideea este că noi avem așteptări de la miniștri. Avem obiective și avem așteptări. Eu am spus de fiecare dată și la coaliție «haideți să stăm la masă, să discutăm, să găsim soluții». Am fost de acord să spune că până aici poate nu am mers pe cel mai bun drum, mergem înapoi să găsim soluția. Obiectivele noastre rămân aceleași – desființarea SIIJ, modificarea legilor justiției, deci toate acestea rămân obiectivele noastre. Trebuie să recunoaștem cu curaj, câteodată, că poate n-am găsit cea mai bună soluție. Dar până la urmă trebuie să mergem să căutăm această soluție și bineînțeles că este rolul ministrului justiției să vină și să împingă aceste proiecte de la spate.

În continuare va avea susținerea mea și când vor găsi o soluție, eu voi merge pe acea soluție. Numai prin dialog se poate face acest lucru. De aceea, le-am spus tuturor să stăm la masă, să discutăm, să găsim cea mai bună soluție. Fără dialog, fiecare vorbim fiecare prin presă cu celălalt, nu vom putea găsi această soluție. Ministrul justiției are un rol important în tot acest angrenaj”, a spus Florin Cîțu.

SURSE: G4Media.ro