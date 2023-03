Gabi Jugaru, probleme grave de sănătate. Comediantul a chemat Salvarea: „Mi se încețoșase privirea din cauza durerii. A venit salvarea imediat”

In articol:

Gabi Jugaru este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. Poreclit „Regele farselor”, acesta s-a retras din lumina reflectoarelor în urmă cu ceva timp. Comediantul a fost căsătorit de două ori, iar din primul mariaj au rezultat 2 fete.

Mai mult decât atât, fiica cea mare a omului de televiziune l-a făcut bunic de două ori, la vârsta de doar 53 de ani.

De curând, Gabi Jugaru a avut parte de o experiență cruntă, întrucât a experimentat dureri îngrozitoare și a fost transportat de urgență la spital, chiar dintr-o benzinărie.

Gabi Jugaru, probleme grave de sănătate

În timp ce se afla la volanul autoturismului său, în drum spre soție, care se simțea și ea rău, Gabi Jugaru a început să resimtă dureri grave. Mai mult decât atât, comediantul era în trafic, la o oră de vârf, iar la un moment dat și-a dat seama că nu mai poate apăsa nici măcar pedalele mașinii, iar privirea i se încețoșează.

„ Mă duceam să-i duc mâncare soției mele, care era cu febră de 40 în casă și când am plecat de acasă am simțit că mă ia o durere, am simțit cu o seară înainte o durere cruntă care nu îmi trecea mai deloc, dar am luat un antiinflamator și îmi cedase durerea și nu mai aveam nimic. Când să plec din casă am simțit că mă ia o durere ușoară, care se amplifica. M-am deplasat puțin cu mașina, era și ora de vârf și bară la bară dar la un moment dat nu mai puteam să apăs pe pedale, mi se încețoșase privirea din cauza durerii, era o durere cruntă”, a declarat Gabi Jugaru, în urmă cu puțin timp, conform Antena Stars.

„Regele farselor” a fost transportat de urgență la spital

Gabi Jugaru a reușit să ajungă într-o benzinărie, de unde a sunat de urgență la Ambulanță. Comediantul a mărturisit că durerile au început să se atenueze, însă s-a confruntat cu o sperietură pe cinste.

„ A fost foarte greu, pentru că m-am străduit să ajung la benzinărie. A venit salvarea imediat, pentru că eu între timp sunasem, până când am ajuns eu, că era bară la bară, am ajuns în 7-8 minute, cam în 3 minute a ajuns și salvarea. Când a ajuns salvarea nu prea mai aveam dureri”, a mai precizat vedeta.

Ajuns la spital, bărbatul a fost supus la mai multe investigații, însă nu a aflat cauza durerilor. Medicii l-au sfătuit să se relaxeze pentru câteva zile, ulterior să își reia activitățile.

„ M-am mai dus la Urgenţe, m-au ţinut nişte ore bune şi am fost supus investigaţiilor, am făcut şi ecografie, dar nu s-a văzut nimic. Le-am zis medicilor că eu nu plec de la spital până nu îmi spun care a fost cauza durerii, pentru că nu vreau să mai trec prin ce am trecut. Am zis să iau un repaus de câteva zile că să stau mai liniştit, după care o să îmi reiau treburile.", a adăugat Gabi Jugaru.

