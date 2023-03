Gabi Tamaș, dezvăluiri cutremurătoare din închisoare! ”Am mâncat patru felii de pâine în șapte zile, iar dușul era o gaură în perete și se prelingea apa pe el”

In articol:

Gabi Tamaș, unul dintre cei mai talentați, dar și, poate, cel mai controversat jucător al generației sale, a făcut, recent, o serie de dezvăluiri despre cel mai greu moment din viața lui, acela de a face o săptămână de închisoare în Israel, după ce a fost prins băut la volan.

Gabi Tamaș, arestat că a condus cu viteză și sub infleunța alcoolului!

În 2019, la începutul lunii aprilie, Gabi Tamaș a fost în centru unui scandal uriaș în Israel. În vârstă de 35 de ani pe atunci, fostul international român, fundașul echipei Hapoel Haifa la vremea respectivă, a fost prins băut la volan, conducând cu 205 km/h.

În acel moment, polițiștii l-au arestat și l-au băgat, conform procedurii, în arest.

În mod surprinzător, jucătorul român nu a fost eliberat imediat, așa cum se aștepta toată lumea, ci a stat șapte zile la răcoare, timp în care, a avut de dat o serie de declarații în dosarul întocmit de anchetatori, dar a și îndurat condițiile groaznice din detenție.

Gabi Tamas [Sursa foto: Instagram Gabi Tamas ]

Citeste si: ”Aveți grijă cu cine intră copiii voștri în contact” Misha, apel disperat pe internet, după ce un bărbat i-a trimis fotografii indecente fiicei sale- kanald.ro

Citeste si: Un român dat dispărut în Thailanda a fost găsit înecat și fără picioare| FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: Poveste fabuloasă cu Ilie Dumitrescu şi Gabi Tamaş în club: "A venit şi a stat cu mine la masă"

Gabi Tamaș a slăbit 10 kilograme în pușcăria din Israel. ”Aveam pat și duș. Trebuia să stai lipit ca să poți să te speli”

Recet, Gabi Tamaș și-a amintit de acel moment negru din viața lui și de perioada petrecută după gratii, una foarte grea, fiindcă a avut parte de condiții groaznice, la fel ca și ceilalți deținuți.

”Sunt foarte multe prostii pe care le-am făcut, le regret. Când a stat în închisoare în Israel a fost cel mai greu moment. Să stai 7 zile la pușcărie… N-a fost chiar așa plăcut. Am slăbit vreo 10 kilograme, n-am mâncat nimic. Am mâncat patru felii de pâine în șapte zile. Am ieșit slim fit. Nu puteam să mănânc.

Aveam pat și duș. Mă rog, dușul era o gaură în perete și se prelingea apa pe perete. Trebuia să stai lipit ca să poți să te speli. După aia am făcut două luni muncă în folosul comunității, lucram la spital, opt ore pe zi. Nu m-am ferit de muncă.

Citeste si: Răzvan Miheț a trecut peste despărțirea de Oana Matache?! Pe ce platformă a apărut bărbatul- kfetele.ro

Citeste si: Premierul Ungariei, Viktor Orban: Al treilea război mondial e aproape- stirilekanald.ro

Citeste si: „Ajutați-mă. Tremur de nervi!” Misha, apel disperat către fani după ce fiica sa a primit imagini indecente de la un bărbat pe internet- radioimpuls.ro

Normal că mă cunoșteau oamenii, duceam și strângeam mâncarea de la tot spitalul. Nu aveai ce să faci, eram într-o țară străină, trebuia să-ți asumi ce ai făcut. Au legile lor”, a declarat Tamaș, pentru digisport.ro.

Citește și: Un fotbalist român l-a făcut pe David Beckham să îl aplaude! Englezul a rămas impresionat

Gabi Tamaș a plecat cu atacuri grele de la Petrolul Ploiești

Pușcăria din Israel nu a fost singurul scandal în care fostul internațional a fost implicat de-a lungul timpului. Multe i-au afectat serios cariera, majoritatea din cauza băuturii. Ultimul dintre acestea, în care a înjurat toată conducerea clubului Petrolul Ploiești, inclusiv pe antrenorul principal de la acea vreme, Nae Constantin, a dus la rezilierea contractului.

Totuși, Gabi Tamaș l-a dat în judecată pe Nae Constantim, pe motiv că a făcut publică discuția telefonică pe care au avut-o, lucru recunoscut public și de tehnicianul acuzat, și consideră că el trebuie să plătească pentru greșeală comisă. Rămas liber de contract, Gabi Tamaș, în vârstă de 38 de ani, el a semnat cu Concordia Chiajna din Liga 2 Casa Pariurilor, iar alegerea lui a fost făcută pe baza faptului că gruparea ilfoveană deoarece își plătește jucătorii la zi.