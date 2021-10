Gabi Tamaș, mărturisiri cutremurătoare. Cum a ajuns în arest la domiciliu și să facă muncă în folosul comunității, după ce a fost prins băut la volan, în Israel: "S-a făcut abuz de putere"

In articol:

Gabi Tamaș a povestit despre o întâmplare nefericită de care a avut parte atunci când a mers în Israel. Chiar dacă sportivul a recunoscut faptul că a fost prins băut la volan de autorități, ceea ce s-a întâmplat mai departe a degenerat într-o situație total

neașteptată, iar bărbatul a fost obligat să stea o lună și jumătate în arest la domiciliu. Întregul incident a fost relatat pe îndelete chiar de către tânăr, în cadrul emsiunii "Fiță cu Adiță", de pe canalul de Youtube "theXclusive".

Citeste si: Gabi Tamaș vine la Dinamo doar dacă Negoiță vinde clubul! Discuții avansate cu investitorii spanioli! EXCLUSIV

"Eu 24 de ore am fost arestat, m-au trimis în pușcărie"

Gabi Tamaș a povestit că totul a început de la o simplă verificare a agenților de poliție, în timp ce se afla pe teritoriul Israelului. După ce au constatat că bărbatul se urcase la volan sub influența băuturilor alcoolice, oamenii legii l-au reținut 24 de ore pe sportiv, cu posibilitatea de a plăti o cauțiune, în urma căreia să fie eliberat. Pentru că Israelul nu are arest, fotbalistul a fost nevoit să stea închis în pușcărie și ar fi trebuit să iasă după plata garanției, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Exact la sosirea termenului de eliberare, autoritățile nu l-au putut găsi în baza de date pe Tamaș, fiindcă folosise la graniță un pașaport temporar.

Ceea ce a urmat este demn de filmele de Oscar, pentru că fotbalistul a fost acuzat de intrare frauduloasă pe teritoriul altui stat și a primit o lună și jumătate de arest la domiciliu: "Te prinde băut la volan, în orice țară din toată lumea asta, ce îți face? Te ține 24 de ore, plătești o cauțiune și te duci acasă, așa se face. Dosar penal îți face și acolo, dar plătești o cauțiune până la data procesului. Eu am plătit cauțiunea, trebuia să mă duc acasă după 24 de ore. Eu 24 de ore am fost arestat, m-au trimis în pușcărie, că nu au arest. Am venit la tribunal, pașaportul era la soție, soția era cu președintele și avocații au zis: „Duceți-vă la pușcărie să îl așteptați să iasă”.

Gabriel Tamaș [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Cei de la Poliție au făcut recurs, judecătorul a zis: „E un caz de alcool și viteză, acasă”. Avocații Poliției au spus că nu mă găsesc în calculator și că am intrat fraudulos în țară. S-a făcut puțin abuz de putere, dar nu ai ce să faci, și într-o țară străină. De la început s-a greșit, pentru că eu am intrat în țară cu un pașaport temporar. I-am spus președintelui să nu îmi pună viză de muncă pe pașaportul temporar, pentru că într-o lună urma să mi se trimită pașaportul normal. Am fost la Tel Aviv la consulat, am dat pașaportul, mi l-a dat pe cel nou, mi-a pus viză. I-am dat pașaportul soției și ei nu mă mai găseau în calculator. Sunt trei instituții mari ale statului, care nu prea colaborează între ele. Au spus că am intrat fraudulos, că am intrat pe la VIP, că mă știa lumea.

Gabriel Tamaș [Sursa foto: Captură YouTube]

Atunci judecătorul a zis: „Asta e altă problemă, să se ducă la pușcărie”. Ei au spus că nu mă mai găsesc în computer și era normal, pentru că eu îmi schimbasem pașaportul. Apoi mi-au dat o lună jumate arest la domiciliu, nu aveam voie să ies din apartament nici până la lift. Dormea cineva în casă la mine. S-au dat cinci nume cu care judecătorul a fost de acord și făceau cu turele. Ei au depus niște bani. Dacă eu încălcam legea, le luau banii.", a povestit Gabi Tamaș, în emisiunea amintită.

Gabriel Tamaș [Sursa foto: Captură YouTube]

Tamaș a fost obligat să facă muncă în folosul comunității, pentru a se putea întoarce în țară

Pe lângă faptul că a ajuns în arest la domiciliu dintr-o simplă neînțelegere legată de pașaportul pe care îl deținea, Gabi Tamaș s-a confruntat cu o altă cerință din partea autorităților israeliene, pentru a fi lăsat să se întoarcă în România.

Citeste si: ULTIMA ORĂ! Tatăl lui Gabriel Tamaș, în spital! Ce se întâmplă chiar în aceste clipe cu părintele fotbalistului! Informații exclusive!

Sportivul a mărturisit că nu a putut pleca până în momentul în care nu și-a finalizat orele de muncă în folosul comunității, pe care le avea de făcut: "După o lună jumate nu m-au lăsat să plec din țară, au spus că nu pot părăsi teritoriul până nu termin munca în folosul comunității. Am făcut opt ore pe zi muncă în folosul comunității. Mergeam, lucram la spital, strângeam mâncarea pacienților, le puneam în niște cutii mari. Apoi le duceam mâncarea. Opt ore, asta făceam.", a încheiat Gabi Tamaș, în cadrul aceleiași emisiuni.