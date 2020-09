Gabita a plecat de la Puterea Dragostei din cauza unor probleme medicale[Sursa foto: Instagram]

Găbiță de la Craiova a plecat de la Puterea Dragostei din cauza unor probleme de sănătate. ”În urma problemelor medicale descoperite, Găbiță este nevoit să urmeze un tratament medical în țară”, a anunțat Cristina Mihaela Dorobanțu, în gala Puterea Dragostei în care Găbiță, cunoscut cu numele de scenă Găbiță de la Craiova, a fost eliminat.

În aceeași gală, Cristina Mihaela, prezentatoarea show-ului, a precizat că în aceste condiții, Găbiță se poate întoarce la Puterea dragostei după ce-și rezolvă problema de sănătate.

”Am avut simptome de amețeală. Ceva cervical am înțeles că este, am două vene înfundate și nu mi se oxigenează creierul, pe stânga și pe dreapta”, a spus Găbiță înainte de a părăsi Puterea Dragostei.

După ce a plecat de la Puterea Dragostei, Găbiță și-a reluat activitatea muzicala[Sursa foto: Instagram]

Găbiță de la Craiova, după ce a plecat de la Puterea Dragostei a avut numeroase solicitări pentru cântări

La scurt timp, după ce a ajuns acasă Găbiță și-a reluat activitățile muzicale. El având numeroase solicitări de cântări. Totuși, întrebat de starea lui de sănătate, Găbiță a spus ce problemă are de fapt. ”Acum mă simt bine. Trebuie să ajung la Cluj sau la București pentru niște investigații. Eu cânt de mic și de la atâția ani de meserie, am o problemă foarte gravă la urechea internă, niște cristallini care s-au deplasat. Din cauza asta, am stări de amețeală. Eu am crezut că e spondiloză. Am făcut RMN și am aflat de adevărata problemă”, a spus Găbiță.

Găbiță de la Craiova le-a spus fanilor săi că-și dorește să se întoarcă la Puterea Dragostei, dar abia după prima jumătate a lunii septembrie va putea, probabil că atunci va termina tratamentul pentru suferința sa. ”Încă două-trei săptămâni trebuie să mai stau aici, dar după jumătatea lunii septembrie aș vrea să mă întorc la Puterea Dragostei. Trebuie să mă votați dacă mă vreți acolo”, le-a transmis Găbiță fanilor săi de la Puterea Dragostei.