Gabriel Cotabiță a fost diagnosticat cu noul coronavirus! Care este starea de sănătate a artistului

Artistul Gabriel Cotabiță a fost infectat cu noul coronavirus.

In articol:

În urmă cu scurt timp, au apărut primele informații despre faptul că artistul a fost infectat cu virusul COVID-19. Se pare că Gabriel Cotabiță este internat în aceste moment în spital, iar fiica acestuia a dat detalii despre despre starea lui de sănătate.

Gabriel Cotabiță, infectat cu noul coronavirus

Totuși, se pare

că nu se cunosc foarte multe informații despre starea de sănătate a cântărețului. Soția artistului a dezvăluit faptul că se află internat la spital și că a fost infectat cu virusul provenit din China.

Citeste si:Fetele lui Gabriel Cotabiță erau topite după bunica lor! Mama artistului a încetat miercuri din viață

Totodată, fiica acestuia, Aela, a declarat faptul că testul speră să iasă negativ și tatăl ei să se întoarcă cât mai curând acasă, lângă familie. Gabriel Cotabiță nu a contractat o formă gravă a virusului, dar necesită să fie monitorizat, din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în trecut.

Citeste si: “OZN-ul albastru” a băgat groaza în Hawaii. Poliția anchetează incidentul șocant - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

„Sperăm să iasă totuşi testul negativ cât de curând zilele acestea şi să poată să se întoarcă acasă. Nu este o formă gravă, nu este intubat, nu este la ATI. Pur şi simplu necesită să fie monitorizat, având şi alte probleme de sănătate. El, cu siguranţă, s-a protejat ştiind foarte bine cât de important este să respecte măsurile de distanţare, să poarte mască şi toate celelalte”, a declarat tânăra, în exclusivitate pentru Antena Stars .

Gabriel Cotabiță, probleme serioase de sănătate

În anul 2015, cunoscutul artist a suferit

un atac cerebral, iar recuperarea a durat extrem de mult. De asemenea, pentru o perioadă de trei săptămâni, artistul a fost în comă. Din fericire, vedeta a reușit să lupte și a revenit pe scenă.

Citeste si:Mama lui Gabriel Cotabiță s-a bătut prin tribunale pentru averea familiei, dar a fost înșelată de un avocat escroc! Femeia care a decedat în această săptămână a pierdut o sumă uriașă!

Gabriel Cotabiță

”Mi-a fost foarte greu luni de zile! Îmi amintesc că urcam pe scenă cu prompter, și cântam uitându-mă tot timpul acolo! Avem momente când nu îmi aduceam aminte versurile, erau așa niște flash-uri ciudate... și trebuia să fac ceva rapid! De aceea, am recurs la acel tertip, să nu simtă oamenii din public că ar fi fost ceva în neregulă cu mine. Tulburările erau dure și îmi dădeau o stare de anxietate. Cu timpul, din fericire, ele au devenit din ce în ce mai rare, iar după un an, nu am mai avut nimic. Totul este acum perfect și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru în fiecare zi”, a declarat Gabriel Cotabiţă pentru o publicație.