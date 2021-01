Gabriel Cotabiță, declarații uluitoare după ce s-a vindecat de coronavirus! "Nu-mi explic fenomenul..."

In articol:

În urmă cu doar câteva săptămâni, marele artist a fost infectat cu noul coronavirus. În data de 5 ianuarie, Gabriel Cotabiță a fost internat în spital, dar la momentul actual se simte bine. Însă, se pare că vedeta a observat niște schimbări, după ce a contractat virusul.

Gabriel Cotabiță, declarații despre infecția cu virusul COVID-19

În cadrul unui interviu, Cotabiță a anunațat faptul că înainte să ajungă în

spital, acesta suferea de miopie, având dioptrii de -1, iar acum vede foarte bine. De asemenea, aritstul a declarat că nu își explică fenomenul și că trăiește un adevărat miracol.

Gabriel Cotabiță

„Aveam dioptrii de -1, iar acum văd perfect. După ce m-am vindecat de coronavirus mi s-a îmbunătățit vederea, nu mai am nevoie de ochelari. Nu-mi explic fenomenul, dar mă bucur. Din păcate, la televizor, sunt prea multe reclame la medicamente, parcă am fi un popor disperat după pastile”, a mai mărturisit Gabriel Cotabiță, potrivit impact.ro.

În plus, cântărețul mai adaugă faptul că nu-și aduce amintea prea multe detalii despre internarea în spital, dar și faptul că este extrem de fericit că soția lui a

avut un test negativ în această perioadă.

Gabriel Cotabiță

„M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine așa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observația medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate.

M-am rugat să trec și peste asta, însă eu oricum fac rugăciuni mereu, și dimineața și seara. Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine și peste coronavirus. Am fost externat, nu mai iau tratament. Noroc că soția mea, Alina, nu a avut nimic, i-a ieșit testul negativ”, a declarat artistul, potrivit aceleași surse.