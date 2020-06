Gabi, dezvăluiri despre trecutul violent al Daianei

In articol:

Daiana de la Puterea dragostei a fost criticată dur de Gabi, fostul ei iubit. După ce a pornit un scandal violent cu Ella, concurentul și-a dat seama că fosta lui iubită nu s-a schimbat și repetă greșelile din trecut. El susține că va pleca din emisiune cu o imagine foarte proastă și va avea de suferit în viitor, așa cum a pățit și el în trecut, în timp ce juca fotbal.

Daiana: Eu sunt conștientă că n-am făcut deloc bine, dar, crede-mă, dacă erai în locul meu, nu puteai să te mai controlezi

Gabi: Eu m-am referit strict la ce am făcut noi în relație și am vrut să te schimb în bine, să nu faci ce ai făcut în trecut. Tu de aici pleci cu o imagine, nu vreau să pleci cu o imagine proastă. Eu acasă am făcut un gest foarte urât. Dacă nu-l făceam, poate eram sus cu fotbalul. Am făcut un gest și m-au sunat că am avut o altercație și am avut 18 etape suspendare. Eu am avut de pierdut și-mi pare rău. Cumva, în trecut, ai mai avut chestiile astea cu bătaia, asta am vrut să pun.

Daiana: Crede-mă, Gabi, că m-am lasat. Prin relația noastră am vrtu să mă schimb. Am văzut că este bine și pentru mine. Am ajuns în punctul în care eu am fost luată de fraieră și făcută praf

Gabi: Eu pentru tine le-am zis mai mult, nu pentru alticneva, să le iei ca atare.

Ella de la Puterea Dragostei, dezvăluire șocantă despre Daiana! Ce s-a întâmplat la hotelul fetelor din Istanbul cu doar o seară înainte de bătaie

După o săptămână în care s-a vorbit despre scandalul dintre Daiana și Ella la Puterea dragostei, în sfârșit, au apărut și primele imagini.

Motivul pentre care Daiana şi Ella de la Puterea dragostei s-au luat la bătaie nu este foarte bine cunoscut, ci s-a mers doar pe speculații sau interpretări. Se pare că Daiana ar fi avut o problemă cu Ella de mult timp. Aceasta i-ar fi spus în față că nu o suportă, iar după ce a lipsit câteva zile de la filmări din cauza suferinței provocate de Gabi, fostul iubit care a părăsit-o, ea a mers și a atacat-o direct pe Ella.

Mai mult decât atât, Ella de la Puterea dragostei a făcut o dezvăluire șocantă despre Daiana! ”Nu am înțeles de ce și din ce motiv a reacționat Daiana într-un asemenea hal. Noi, fetele, locuim în același hotel, ne-am văzut acolo două zile la rând înainte de bătaie. Trecea pe lângă mine și nu scotea un sunet, nu ne-am reproșat nimic, și dintr-o dată, ditamai cearta.

Este adevărat, cu o seară înainte, am simțit că ceva nu era în regulă. Daiana era montată de Pirui și de Ligi, iar când am văzut-o avea o privire mai dură, răutăcioasă, dar atunci nu am băgat în seamă. Prefer să o ignor, nu mă cobor la nivelul ei niciodată...

Toată tensiunea a rămas acolo, la acel moment, din punctul meu de vedere, însă, nu și al ei, drept dovadă că își făcuse un plan pentru emisiunea de a doua zi...să sară la mine și la Berna. Până la urmă, presimțirea mea s-a adeverit, din păcate...”, a declarat Ella, care dorește să ia măsuri contra concurentei care nu și-a putut stăpâni nervii în show-ul amoros la adresa ei. (Citeste si: Lovitură de teatru la Puterea Dragostei! Livian a publicat filmulețele cu Bianca ca să se despartă de ea. Andreea Pirui a dezvăluit TOT)