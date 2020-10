Solomon Gabriel [Sursa foto: Facebook]

Solomon Gabriel are 32 de ani, iar strada i-a devenit casă de luni bune. Bărbatul a fost dat afară de mama lui, după ce aceasta a vândut casa în care locuiau. Gabriel suferă și de o boală cruntă și anume, ulcer varicos. Povestea lui tristă a fost făcută auzită de o concurentă de la X Factor, Marina Vlad, care l-a zărit în zona Piața Unirii și a vrut să-l ajute. Astfel, frumoasa olteancă i-a aflat povestea de viață lui Gabriel, pe care a postat-o pe pagina ei de Facebook, unde îndeamnă oamenii cu suflet bun să-l ajute, atât cât pot.

Ba mai mult decât atât, postarea făcută de Marina în mediul online a strâns foarte multe aprecieri și distribuiri, semn că oamenii au luat deja atitudine și urmează să-l ajute pe Gabriel, bărbatul rămas pe străzi. Gabriel are și răni grave, iar una din dorințele lui ar fi să-și permit ”luxul” de a și le curăța.

Rana lui Solomon Gabriel[Sursa foto: Facebook]

Postarea integrală făcută de concurenta X Factor

Marina l-a cunoscut întâmplător pe Gabriel, însă a decis ca întâlnirea lor să nu rămână necunoscută. Astfel, tânăra din Craiova a aflat detalii terifiante din viața bărbatului care-și duce veacul pe la Piața Unirii, pe care le-a făcut publice, cu scopul de a-l ajuta. Mai jos redăm postarea integrală făcută de concurenta de la X Factor despre cazul lui Gabriel.

”Apel catre toti oamenii din multime! In aceasta seara am avut parte de o experienta care m-a marcat. Mergand impreuna cu 2 prieteni prin Piata Unirii, in Bucuresti, am intalnit un tanar care mi-a oferit o lectie de viata si nu se poate sa fie uitat si lipsit de ajutor!

Acest om a cerut PLIN DE RUSINE ajutor. Initial, ignori astfel de oameni cu gandul ca incurajezi cersetoria, insa uneori nu este cazul sa ignoram!

Se numeste Solomon Gabriel si are 32 de ani, iar de cateva luni, casa lui este strada.

Mama lui a vandut casa in care locuiau si l-a alungat in strada fara sa ii pese ca sufera de ulcer varicos. A inceput sa planga spunandu-mi ca ii e teama ca mama lui sa nu primeasca inapoi raul pe care i l-a facut lui alungandu-l.Mi-a marturisit ca simte o rusine imensa din pricina situatiei in care trebuie sa ceara ajutor, insa nu are de ales. Si-ar dori sa munceasca, insa durerile groaznice il pun dificultate cand face cativa pasi si nu il angajeaza nimeni in situatia in care se afla. Ii este rusine de situatia in care a ajuns. Nu are nimic. Nici nu poate cara prea multe cu el...

Solomon Gabriel[Sursa foto: Facebook]

L-am intrebat daca exista un gand care ii aduce fericire. A spus ca gandul de a dormi intr-un pat si de a-si permite “luxul” de a-si spala ranile il face fericit. Nu m-a impresionat doar situatia in care se afla. M-a impresionat sufletul lui. M-a socat atitudinea lui, educatia lui, politetea si respectul cu care se adresa.

Mi-a spus ca este de mic dus la Biserica si crede in Dumnezeu. Ne-am rugat impreuna cu el. L-am ajutat cu ce am putut pe moment. El s-a bucurat in primul rand ca cineva i-a acordat un timp de ascultare si vorbe incurajatoare. Cand i-am oferit un mic ajutor financiar, a spus ca nu poate explica cata umilinta simte sa ia acei bani.

Acest om mi-a transmis ceva ce nu gasesti foarte des si anume ca un suflet frumos se pastreaza in orice imprejurare.”, a scris Marina Vlad, olteanca care a participat la X Factor, unde i-a impresionat pe jurați atât cu vocea ei, cât și cu frumusețea.