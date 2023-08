Gabriel are o poveste de viață emoționantă. A devenit milionar, după ce a dormit pe străzi și a mâncat din resturile altora

In articol:

Gabriel a mers în Italia pe când avea doar 17 ani. În acea perioadă nu avea bani nici de mâncare, nici de drum. Mult timp a locuit pe străzi și se hrănea din resturi, însă ulterior a descoperit rețeta succesului.

Acum, românul din Târgu Jiu, deține o afacere de milioane de euro. Gabriel și-a îndeplinit visul, însă a muncit din greu pentru asta.

Gabriel Bălan a muncit din greu pentru a se bucura de succes. [Sursa foto: Observator News]

Citește și: Cine este Sebastian Albăstroiu, bărbatul care i-a fost partener Emiliei Ghinescu timp de 13 ani?! Înainte să se despartă, i-a dăruit artistei o afacere destul de profitabilă

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: O femeie şi-a aruncat de la etaj copiii de 2 şi de 3 ani, într-un hotel din Botoșani. Cel mai mic a murit la spital- stirileprotv.ro

Cum începe povestea emoționantă a lui Gabriel din Târgu Jiu?!

Prin 1998, românul a fugit de acasă cu dorința de a ajunge în Italia. Bărbatul s-a ascuns sub cușetă și printr-un miracol a ajuns la Torino fără să fie văzut de cineva. Cum a ajuns în Italia, el a dormit pe străzi și mânca doar din resturile altora. Multă vreme a îndurat sărăcia, foametea și umilința celor din jur, a lucrat ca muncitor într-un parc de distracții, apoi s-a angajat pe postul de sudor.

La acea vreme, românul primea 10 euro pe zi și pe toți trimitea în Târgu Jiu, la părinții lui.

Citește și: Jador renunță la cântat și se lansează în afaceri! Ce plănuiește să facă artistul după ce își va încheia cariera muzicală: „Mă las pentru că e vorba de sănătate”

În anul 2023 își amintește cu greu de aceste încercări ale vieții.

Afacerea care l-a făcut milionar pe Gabriel

În prezent are o afacere de milioane de euro, în Italia, iar majoritatea familiei s-a mutat acolo.

După ani grei de muncă, Gabriel a strâns o sumă impresionantă de bani și s-a decis să-și deschidă o firmă. El și-a făcut o firmă prin care să repare automate și aparate de cafea.

Citeste si: „Tu, frumoasa frumoaselor, vrei să stai acasă? Vrei să rămâi acasă, să te îngroape treburile casnice?” Gina Pistol, criticată de bunica Emilia pentru decizia de a renunța la carieră pentru fiica sa- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Alexandra Dinu, surprinsă în ipostaze incendiare în patul lui Bobby Păunescu. Imaginile au făcut furori- radioimpuls.ro

Acest lucru l-a făcut să fie „rege” în Italia și a angajat peste 550 de români care să-l ajute în afacerea sa.

„I-am adus (pe români, n.r.), i-am ajutat cu tot ce înseamnă, ne-au furat și ei la rândul lor. Nu mai sunt băieți serioși care să zică da, muncesc, am nevoie de un ban exact cum am făcut noi care am venit la început”, a spus românul pentru Observator.ro.

Gabriel Bălan nu se mai vede locuind în altă țară, în afară de Italia. „Vă spun sincer, și când sunt în România, după ceva timp, mi se face dor de Italia. Nu neg faptul ăsta, nu e țara mea natală, dar este țara care mi-a oferit totul", a încheiat el.