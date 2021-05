Gabriel, un tată văduv, își crește singur copilul de doar doi ani. Casa lui a ars complet, iar acum are nevoie de ajutor

In articol:

Gabriel Dila este un tată exemplu. Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Argentoaia, județul Dolj, își crește de unul singur băiatul de doi anișori, după ce mama acestuia a murit când l-a născut pe micuț. Gabriel a rămas văduv, după ce soția lui și-a pierdut viața. Acum un an, o altă tragedie avea să se abată asupra lor.

Casa în care locuiau a fost curprinsă de flăcări din cauza unui scurt-circuit provocat de maşina de spălat, aceasta fiind foarte veche.

Citeste si: Leonard Miron, în serviciul Reginei Angliei! Fosta vedetă TVR, ”recrutată” de guvernul britanic! Lovitură uriașă, la doi ani după ce a aflat că suferă de cancer! Dezvăluiri exclusive

Din fericire atât Gabriel, cât şi fiul său Darius, au scăpat nevătămaţi. Casa, rămasă moşternire de la bunicii lui Gabriel, a fost complet distrusă. Din ea a rămas doar o camera, care nu a fost mistuită de flăcări. Chiar dacă casa a fost moştenire de la bunici, Gabriel nu are niciun act prin care să ateste dreptul de proprietate, iar prin urmare casa aparţine statului.

Casa lui Gabriel[Sursa foto: Speranta pentru România]

Citeste si: Scene de coșmar! Un băiețel de doi ani, filmat cum sare îmbrăcat în râu după mama lui beată

Asociația Speranță pentru România și alți oameni cu suflet mare au reușit să-I dăruiască lui Gabriel și băiețelului lui, Darius, casa mult visată, fără să mai stea cu frică de faptul că pot fi dați afară din locuință. Totuși, cei doi mai au de trecut un hop. Acum au nevoie de ajutorul oamenilor buni la suflet pentru a putea să transforme casa achiziţionată într-un cămin adevărat.

” Gabriel are nevoie de o cameră renovată şi echipată complet, dar şi de o bucătărie şi o baie utilate în întregime, în noua locuinţă. Materialele de construcţie necesare renovării sunt:

Pentru cameră: pietriş, 10 saci ciment, 10 saci tinci, plasă, lavabil, amorsă, parchet, pat, mobilă, geam, uşă;

Pentru bucătărie: 10 saci ciment, 8 saci tinci, plasă, lavabil, amorsă, parchet, frigider, aragaz, masă, mobila bucătărie;

Pentru baie: 6 saci ciment, 6 saci tinci, plasă, 8 saci adeziv, oglinda, cadă, wc, chiuvetă, maşina de spălat;

Dacă doriţi să donaţi bunuri materiale puteţi să luaţi legătura cu reprezentantul de caz, iar acesta vă va pune în legătură cu Gabriel. Locuinţa are nevoie de renovări majore, în momentul de faţă fiind foarte greu de locuit în ea”, scriu reprezentanții asociației Speranță pentru România.

Casa lui Gabriel[Sursa foto: Speranta pentru România]

Casa lui Gabriel[Sursa foto: Speranta pentru România]

Casa lui Gabriel[Sursa foto: Speranta pentru România]

Cum îl puteți ajuta pe Gabriel

Donatii se pot face in conturile bancare de mai jos, deschise la BCR, Raiffeisen Bank, BRD, CEC BANK si Banca Transilvania. Denumire: SPRO (Speranta pentru Romania), CUI 41026636

🟢BCR

IN LEI: RO16RNCB0015163548220001

IN EURO: RO59RNCB0015163548220003

Citeste si: Andreea Marin, despre mariajul cu Ștefan Bănică Jr.: „Nu exista nicio atracție pentru mine”- bzi.ro

IN USD: RO29RNCB0015163548220058

COD SWIFT: RNCBROBU

🟢Banca Transilvania

IN LEI: RO90BTRLRONCRT0502381601

IN EURO: RO40BTRLEURCRT0502381601

GBP: RO95BTRLGBPCRT0502381601

COD SWIFT: BTRLRO22

🟢ING Bank

IN LEI: RO61INGB0000999909241779

IN EURO: RO84INGB0000999909241850

COD SWIFT: INGBROBU

BRD

LEI: RO34BRDE020SV83172010200

EUR: RO17BRDE020SV83172350200

COD SWIFT: BRDEROBU

🟢RAIFFEISEN BANK

LEI: RO79RZBR0000060021092494

EUR: RO83RZBR0000060021092519

COD SWIFT: RZBRROBU

🟢CEC BANK

LEI: RO17CECEB00030RON0604187

EUR: RO53CECEB000C1EUR0604211

COD SWIFT: CECEROBU

🛑Doneaza rapid prin Revolut la: 0766 365 833

🛑Doneaza rapid prin BT Pay la: 0766 365 833

🛑Doneaza prin PayPal, aici: [email protected]

🛑Directioneaza 3,5% din impozitul tau pe venit. Descarca formularul 230: https://www.sperantapentruromania.ro/redirectioneaza-3/

🛑Doneaza prin firma, redirectioneaza 20% din impozitul pe profit al firmei tale, aici: https://www.sperantapentruromania.ro/directioneaza-20/

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati:

Telefon: 0724.803.285

Email: [email protected]

Nu sta nepasator, hai sa ajutam!

Donatiile efectuate prin transfer bancar, Revolut si BT Pay se vor actualiza in lista donatorilor in 7-14 zile de la momentul intrarii in contul nostru. Donatiile prin BRD se vor actualiza in 15-30 de zile. Daca doresti sa ramai anonim selecteaza ANONIM. Numele tuturor donatorilor vor aparea pe pagina si lista donatorilor.

sursa- Speranta pentru România