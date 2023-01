Gabriela acuză un medic din Alexandria că putea să-i omoare fiul de un an: „A pus acest diagnostic fără să îmi consulte copilul”. Femeia i-a spus clar ce are micuțul, însă acesta a ignorat-o

In articol:

Gabriela, o mămică din Alexandria, a trecut prin clipe cumplite după ce a ajuns la spital cu fiul ei de un an și trei luni. Micuțul a înghițit o alună, așa că femeia a mers de urgență la spital pentru investigații de specialitate și pentru a rezolva situația care se putea transforma într-o tragedie.

Ajungă la unitatea spitalicească alături de băiețelul ei, Gabriela spune că a fost ignorată de către medicul pediatru de la urgență, iar diagnosticul a fost unul greșit, motiv pentru care femeia a decis să meargă cu fiul ei la un alt spital.

”În 8 ianuarie făceam curățenie în casă, iar cel mare mânca o ciocolată cu alune. Fiind la țară, am ieșit să scutur lenjeria de pat, când m-am întors înapoi, cel mic era înecat cu acea alună și dăduse ochii peste cap. am mers la Spitalul Județean Alexandria, unde am așteptat mai mult de jumătate de oră după aceest medic pediatru. Când a venit, a fost foarte revoltat că am venit la urgențe, mi s-a adresat foarte urât. Am intrat în cabinet, doamna doctor nici măcar nu s-a ridicat de pe scaun ca să îmi consulte copilul.

Mi-a vorbit foarte jignitor, s-a uitat foarte urât la copilul meu și a zis că se vede clar că are bronșulită și că sunt nebună. Mi-a propus internare și i-am spus că nu mă voi interna pentru bronșulită, pentru că sunt singură că fiul meu s-a înecat cu acest corp străin și doresc să merg mai departe la București. A pus acest diagnostic fără să îmi consulte copilul. Am mers la spital la Grigore Alexandrescu, unde au făcut investigații și radiografie. Ulterior a fost anesteziat și i-a scos acel corp străin. Copilul meu putea deceda .”, a spus Gabriela, în cadrul unei emisiuni TV.

Acuzațiile grave pe care Gabriela i le aduce medicului

De asemenea, Gabriela susține că nu este singura căreia medicul i-a vorbit urât, căci prin aceeași situație au trecut și alte mame.

În același timp, femeia a mai spus că jignirile nu sunt singura problemă, căci și micuții sunt tratați cu superficialitate de către acest medic.

”Sunt foarte revoltată din cauza acestui medic. În primul rând jignește mamele. În al doilea rând, tratează copiii cu superficialitate”, a mai spus Georgiana.