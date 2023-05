Gabriela Cristea a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Cu ce se confruntă prezentatoarea TV: „Am avut niște probleme foarte mari”

In articol:

Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din showbiz-ul autohton. Prezentatoarea TV se mândrește cu o carieră invidiată de mulți, dar și cu o familie foarte frumoasă.

Deși s-ar zice că viața sa e de departe una împlinită și pusă la punct, iată că unele lucruri vin neanunțate și pot da totul peste cap.

Gabriela Cristea, probleme de sănătate

Vedeta s-a confruntat cu niște probleme de sănătate și a avut nevoie de urgență de ajutorul medicului specialist.

Gabriela Cristea este una dintre vedetele cu o activitate destul de mare în mediul online. Prezentatoarea TV postează des și își ține fanii la curent cu tot ce se petrece în viața sa, indiferent că sunt vești bune sau mai puțin plăcute.

Așa a fost și de această dată, când i-a anunțat că se confruntă cu probleme mari de sănătate. Se pare că vedeta este alergică la unele produse pentru unghii, astfel că a făcut o alergie foarte gravă în urmă cu puțin timp.

Gabriela Cristea a îndepărtat tot materialul de pe unghii și a mers imediat la o consultație la medicul dermatolog și medicul alergolog.

În cele din urmă, specialistul i-a prescris un tratament și nu mai are voie să își facă unghiile luni întregi, asta dacă nu vrea să se simtă mult mai rău.

„Dragilor, în ultima vreme m-ați întrebat, parcă anticipând, cum mai stau cu alergiile la produsele pentru unghii. Ei bine, am făcut o alergie foarte urâtă acum vreo lună și jumătate și am avut niște probleme foarte mari cu unghiile mari. Mi-am dat jos tot ce aveam pe unghie și astăzi am fost consultată de un medic dermatolog și de un medic arelgolog. Ideea este că eu o să vă povestesc ce mi-au spus doamnele, doar că recomandarea este să mergeți la medic și nu să vă faceți tratament după ureche sau după cum auziți la mine sau la nu știu cine.

Prima dată am fost la dermatolog, care, din păcate, mi-a zis că foarte multe lucruri în momentul ăsta nu poate să-mi dea să fac, ci doar niște tratamente ca să-mi întărească unghia și să o ajute să crească din nou trainică și bună de la rădăcină, adică aproape șase luni nu voi mai avea voie să fac nici un fel de manichiură cu ceva produse, pot să mă îngrijesc, pot să-mi tai cuticula, pot să le îngrijesc și să fie frumoase, curate, dar fără nici un fel de ceva pe unghie”, a povestit Gabriela Cristea, pe pagina sa de Instagram.

Gabriela Cristea nu a putut obține un diagnostic clar, însă săptămâna următoare are în plan să meargă să își facă un test de alergie. Medicul a sfătuit-o să ia totul pas cu pas și să aibă răbdare, deoarece până la urmă se va rezolva situația și va afla care este cauza alergiei sale.

„A urmat și vizita la arelgolog și mi-a zis că mă bănuiește că aș avea alergie la acrilați, așa se cheamă, dar problema nu este doar când vine vorba de manichiură, se mai folosesc acrilați și atunci când vine vorba de stomatolog. Eu nu am avut probleme până acum și mi-a zis că nu poate să-mi pună așa un diagnostic după ureche, ceea ce este absolut firesc, dar din experiența ei asta crede că am, însă o luăm pas cu pas. În același timp, săptămâna viitoare voi merge să-mi fac un test de alergie. Nu am putut să mi-l fac săptămâna asta, pentru că el trebuie interpretat prima dată la 48 de ore și apoi la 72 de ore”, a mai spus prezentatoarea TV.

