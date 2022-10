Gabriela Cristea a ajuns la spital, după ziua ei de naștere! Tavi Clonda a făcut anunțul despre soția lui, în urmă cu puțin timp: „Ce să facem?”

In articol:

În urmă cu două zile, Gabriela Cristea a împlinit vârsta de 48 de ani, iar astăzi a fost surprinsă în mediul online pe patul de spital. Tavi Clonda a postat pe Instagram o serie de imagini cu prezentatoarea TV din spital, spunând că au ajuns direct la urgențe de la prima oră a dimineții.

Tavi Clonda se află alături de soția sa la bine și la greu, așa că nici de data aceasta nu a putut lipsi de lângă ea. Chiar dacă se află într-o situație nu tocmai plăcută, zâmbetul Gabrielei Cristea nu a lipsit de pe chip, soțul său având grijă să-i ofere o stare de bine chiar și de pe patul de spital.

Gabriela Cristea a ajuns la urgențe în această dimineață

Gabriela Cristea a împlinit 48 de ani în urmă cu două zile, alegând să-și petreacă ziua alături de cei dragi. Din acest motiv, Tavi Clonda a ținut să facă haz de necaz și să-i ridice moralul partenerei sale. Nu a uitat să îi reamintească sentimentele pe care le are pentru mama copiilor săi.

„Iubire, am venit la petrecerea de ziua ta. Am început de la ora 5 dimineața. Of, măi iubirică. Te iubesc”, a spus Tavi Clonda.

„Ce să facem... Și eu te iubesc”, a spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea a împlinit 48 de ani

Ca de fiecare dată, Tavi Clonda i-a transmis un mesaj de dragoste soției sale, cu ocazia zilei sale de naștere. Fericit peste măsură că acum sunt o familie foarte fericită și că au devenit părinții a două fetițe minunate, artistul și-a adus aminte de momentele în care erau doar ei doi, atunci când nu cunoșteau fericirea supremă pe care le-o pot oferi copiii.

„E ziua soției, un pic de relaxare… La mulți ani, iubire! (…) Iubita mea, Gabriela, acum ceva timp eram doar doi necunoscuți, acum suntem patru, familie. La mulți ani, iubita mea soție! Te iubesc la infinit!”, a fost mesajul lui Tavi Clonda dedicat soției sale, Gabriela Cristea, la împlinirea a 48 de ani.