Gabriela Cristea a dat din casă! Vedeta mai vrea copii, însă are o problemă: ”Nu mai pot”

Gabriela Cristea, întâlnire de senzație cu Cristina Cioran, însărcinată cu primul copil, în patru luni! Prezentatoarea TV și-a adus aminte de momentele frumoase în care era gravidă cu fetițele ei. În timp ce Cristina mărturisea de ce clipe are parte în această perioadă, așteptând primul ei copil, Gabriela i-a dat câteva sfaturi.

„ Mă înțeleg bine cu situația, dar sunt copleșită de tot ce urmează să se întâmple. Este incredibil. Am avut doar grețuri, eu oricum am rău de mișcare. Dacă nu mă așezam la orizontală o oră-două probabil vomitam. Stările astea au venit peste cele existente deja. Este o perioadă interesantă”, a dezvăluit Cristina Cioran.

Cristina Cioran[Sursa foto: Instagram]

Gabriela Cristea își mai dorește copii

În timp ce purta o discuție cu Cristina Cioran, Gabriela Cristea a rememorat momentele de când era gravidă.

Vedeta are două fetițe minunate împreună cu soțul ei, Tavi Clonda. Moderatoarea a recunoscut că ar mai vrea copii, însă nu știe dacă mai poate.

Gabriela Cristea și fetița ei[Sursa foto: Instagram]

„ Știi cât de mare eram eu? Mă rostogoleam. Dupe ce îl faci pe primul, o să vrei să mai faci. Doar că eu sunt bătrână și nu mai vreau. La noi, prima oară ne-a zis că o să fie băiat. Până la următoarea ecografie am crezut că e băiat, Tavi se gândea deja la nume, cum o să joace fotbal. Apoi s-a văzut că e fetiță. A, am început după să ne gândim invers. Eu aș mai face copii, crede-mă, dar nu mai pot. Fizic, mai pot, cred. Din celălalt punct de vedere fizic nu mai pot. Stai să vezi când or să te ia hormonii. O să plângi din orice”, a spus și Gabriela Cristea.