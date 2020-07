In articol:

Gabriela Cristea se poate declara în prezent o femeie împlinită, cu o căsnicie fericită alături de Tavi Clonda și cu doi copii frumoși. Doar că se pare că nu totul este roz în viața prezentatoarei tv, care în miez de noapte a făcut un anunț pe contul de socializare, cu care și-a speriat fanii.

Gabriela Cristea a făcut anunțul trist. Ce se întâmplă cu fiica ei? „Mă pregătesc deja...”

Se pare că vedeta a avut probleme cu una dintre fiicele ei, Victoria, care nu s-a simțit prea bine în urmă cu o zi. Se pare, însă, că nu este nimic grav, ci micuța Gabrielei a fost foarte agitată pe parcursul întregii zile.

"Azi am avut o zi tare grea, Victoria a fost așa agitată toată ziua, dar agitată cum nu a mai fost niciodată. Nu e nici 22:30 și mă pregătesc deja de somn. Nu mă plâng dar zic, mai e și mâine o zi.", a scris vedeta pe Instagram.

Gabriela Cristea a slăbit spectaculos. Cum arată cu minus 25 de kilograme?

Gabriela Cristea a reușit să revină la formele de invidiat de altădată, după ce a slăbit spectaculos 25 de kilograme în ultimele luni. Soția lui Tavi Clonda este mândră acum de corpul ei și a început să îmbrace costume de baie sexy și să urce imagini pe Internet.

Bruneta are cu ce să se laude. Nu multe femei au ambiția pe care a avit-o pentru a doua oară prezentatoarea de televiziune. Iată cum arată vedeta în costum de baie după ce a dat jos câteva kilograme bune. Gabriela a decis să le arate și urmăritorilor ei imagini de la piscină, dar detaliul care a atras atenția internauților a fost felul în care arată corpul brunetei acum.

Gabriela Cristea a născut două fetițe superbe, dar cu toate astea, are un corp de invidiat, mai ales acum, după ce a reușit să ajungă la greutatea pe care și-a propus-o.

„De aproape 3 ani mă tot întreb dacă am să reușesc să-mi mai fac timp să stau și eu relaxată, fără să alerg după Victoria sau Iris, fără să mai tragă cineva de mine, că are nevoie de ceva. Azi am reușit să am un mic răgaz la piscină după ce am bălăcit fetele bine, le-am hrănit și culcat. Timp doar pentru mineeeee!”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.