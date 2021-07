Gabriela Cristea a returnat mașina lui Marcel Toader și circulă cu o limuzină închiriată! A scăpat de datoriile la fostul soț, la doi ani de la moartea acestuia! EXCLUSIV

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, fericiți cu noua mașină 23:57, iul 21, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

Gabriela Cristea și-a încheiat socotelile cu fostul soț, Marcel Toader, la abia doi ani de la moartea acestuia. Vedeta de televiziune a predat cheile mașinii cu care mergea de 10 ani către administratorul judiciar al firmei fostului partener de viață.

Dacă refuza predarea mașinii, trebuia să plătească peste 40.000 de euro

Aceasta o dăduse în judecată pe Gabriela Cristea și o somase să returneze automobilul care era un bun al companiei.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au circulat pân anul acesta cu mașina lui Marcel Toader

La doar câteva zile după dezvăluirile făcute în premieră de WOWbiz.ro în legătură cu somația primită de Gabriela Criste a, aceasta a hotărât să returneze automobilul și să închidă astfel acțiunea în instanță. În caz contrar, vedeta risca să plătească contravaloarea ”de nouă” a mașinii marca Volvo pe care o conducea, adică 42.500 euro. Gabriela a preferat să rămână fără singura mașină a familiei însă a găsit rapid o soluție pentru a se putea deplasa prin București, mai ales că prezentatoarea locuiește lângă Capitală.

Citeste si: Gabriela Cristea, lovită din toate părțile! Se cere executarea silită a vedetei! EXCLUSIV

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

”Astăzi am plecat devreme de acasă pentru ca am multe treburi de rezolvat prin oras. Am închiriat pe termen mai lung o mașină sigură de la... până când ne vom achiziționa o altă mașină, ca să reușim să facem tot ce ne-am propus. La drum!”, a scris Gabriela Cristea pe contul ei de socializare. De altfel, mașina și numele companiei apar în mai multe postări ale acesteia, cel mai probabil ca urmare a unei înțelegeri financiare cu firma de închirieri.

Gabriela Cristea și-a închiriat super-limuzină

Mașina pe care Gabriela Cristea a condus-o inițial a fost un model Opel, o mașină fără mari pretenții și care are un preț de pornire aproximativ 25.000 de euro pe piața românească. Un autoturism din această clasă se găsește la închiriat pe termen lung în sistem leasing operațional pentru aproximativ 1.000 de euro pe lună, sumă care include însă toate cheltuielile, de la asigurări până la revizii și consumabile.

Ulterior, ea a trecut la un Mercedes, o mașină mai scumpă și ceva mai potrivită cu statutul ei de vedetă de televiziune. Leasingul operațional se adresează în principal firmelor, însă există companii care acceptă și persoanele fizice.

Citeste si: Gabriela Cristea se confruntă cu probleme de sănătate: “Am început săptămâna cu...”

Gabriela Cristea nu l-a iertat niciodată pe Marcel Toader

Gabriela Cristea s-a despărțit cu scandal de Marcel Toader

Gabriela Cristea a pus astfel capăt definitiv episodului ”Marcel Toader”, fostul soț de care s-a despărțit cu scandal cu mai mulți ani în urmă. Vedeta s-a judecat mulți ani cu fostul pertener de viață pe care l-a acuzat că i-ar fi umblat prin conturi și că a extras de acolo, fără acordul ei, circa 400.000 de euro. Divorțul dintre cei doi a fost cu scandal, mai ales datorită lui Marcel care a făcut un adevărat spectacol pe posturile de televiziune, la vremea respectivă. Gabriela nu l-a putut ierta niciodată pe Marcel pentru ce i-a făcut și drept urmare nu a venit nici la înmormântarea acestuia.