Gabriela Cristea a tras un semnal de alarmă pentru toți cei care o urmăresc! Soția lui Tavi Clonda se teme pentru ce ar putea să pățească fanii ei: „Ar putea să profite de pe urma voastră”

In articol:

Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate și cunoscute prezentatoare TV de la noi din țară, care și-a creat și o comunitate foarte mare de fani în mediul online. Vedeta este mereu activă pe pagina sa de Facebook și nu ratează niciun moment pentru a-și împărtăși experiențele cu fanii săi.

Gabriela Cristea, semnal de alarmă pe internet

Recent, bruneta a tras un semnal de alarmă pentru persoanele care încearcă să înșele oamenii dându-se drept ea.

Gabriela Cristea are în spate o carieră care a consacrat-o și a făcut-o foarte cunoscută. Vedeta este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde postează zilnic diferite videoclipuri prin care își arată activitățile zilnice, însă, recent, soția lui Tavi Clonda a ținut să tragă un semnal de alarmă privind persoanele care încearcă să îi copieze contul de Facebook și să înșele oamenii.

Citește și: Problemele se țin lanț de Gabriela Cristea și Tavi Clonda în timpul vacanței lor! Ce s-a întâmplat cu prezentatoarea TV, la scurt timp după ce a ajuns în Saint Tropez?! Fanii i-au atras imediat atenția: „Ai grijă!”

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Bucăți dintr-o dronă similară celor folosite de armata rusă, descoperite în România! Forțele MApN, în alertă- stirileprotv.ro

„Apar foarte multe spamuri cu informații eronate. Până de curând am zis că e, doar blochez acele conturi, șterg mesajele și totul se va rezolva. Însă, situația a început să se schimbe din momentul în care am văzut că unii dintre voi ați început să le comentați acestor mesaje și m-am gândit că ați putea fi în pericol pentru că ar putea să vă fure datele cu caracter personal și ar putea să profite de pe urma voastră(...) în general, în acest tip de comentarii se promit sume mari de bani, sunt o bătrână de nu știu câți ani și nu mai am pe nimeni și am sute de mii de euro pe care vreau să îi donez, dar vreau să ți le donez ție. Nu cumva să accesați genul ăsta de mesaj și dacă mai există și un link pe care să îl accesați, cu siguranță fugiți cât puteți voi...”, a fost o parte din mesajul transmis de Gabriela Cristea pe pagina sa personală de Facebook.

Gabriela Cristea, adevărul despre intervenția la nivelul buzelor

Gabriela Cristea a mărturisit în mediul online, după ce a fost întrebată de mai multe ori, care este adevărul despre intervenția estetică de la nivelul buzelor. Vedeta a povestit că a suferit o astfel de procedură în urmă cu câțiva ani, însă a renunțat.

Citeste si: „Îmi pare rău că au trecut 27 de ani şi nu realizează că nu e bine. Nu e bine pentru copilul lui. Sunt total dezamăgită.” Cornel Palade a vrut să se despartă de soția lui- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- ”Toată lumea a fugit în stradă, le-a fost frică să se întoarcă în casă”. Mărturiile cutremurătoare ale unor români după cutremurul din Maroc- stirilekanald.ro

Citeste si: Imagini spectaculoase de la nunta surorii Georgianei Lobonț! Cântăreața a întrecut-o pe mireasa cu ținut aleasă- radioimpuls.ro

Citește și: „Va fi o perioadă de adaptare” Gabriela Cristea și Tavi Clonda au dat vestea cea mare! Ce schimbare majoră va avea loc în familia lor, peste puțin timp: „Ultimele detalii”

„Am tot fost întrebată dacă mi-am făcut vreo intervenție estetică la nivelul buzelor în ultima vreme. Am avut o astfel de intervenție la nivelul buzelor, dar trebuie să recunosc cinstit că nu am fost foarte încântată de rezultatul final și asta nu că ar fi fost o intervenție eșuată. Ba chiar toată lumea mă complimenta la momentul respectiv și toată lumea îmi spunea că arată foarte bine. Mai ales că nu îmi injectasem foarte mult acid hialuronic, pentru că asta se injectează în buze, ci îmi injectasem doar o cantitate de 0.5. Am făcut această intervenție în urmă cu doi ani și nu am simțit că este pentru mine. Între timp mi s-a absorbit totul. O să vă arăt ceva, de ce buzele mele arată de cum aș avea acid hialuronic în buze...și anume pentru că port aparat dentar și îmi machiez buzele”, le-a spus Gabriela Cristea fanilor în mediul online.