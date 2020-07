In articol:

Gabriela Cristea a trecut prin momente grele! Mesajul transmis fanilor. Gabriela Cristea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Tavi Clonda și sunt părinții a doua fetițe, Iris și Victoria. Se pare că prezentatoarea tv nu a avut întotdeauna momente fericite, chiar dacă are o carieră și o familie de invidiat. Recent, frumoasa vedetă a postat o imagine pe pagina ei de Instagram, alături de fetița ei cea mică, Iris.

Gabriela Cristea a trecut prin momente grele! Ce mesaj le-a transmis fanilor săi

Vedeta a mărturisit pe rețeaua de socializare că a reușit să „se ridice” în viață, chiar dacă au existat oameni care i-au vrut răul.

Citeste si: Gabriela Cristea, din nou mămică? Tavi Clonda a dat din casă: „Pe al treilea...”

Citeste si: Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie. Fosta prezentatoare TV a fost surprinsă cu familia la mare

Citeste si: Gabriela Cristea a făcut anunțul trist. Ce se întâmplă cu fiica ei? „Mă pregătesc deja...”

„Singura am reusit sa ma ridic “de jos”, atunci cand au incercat altii sa ma doboare. Singura am reusit sa-mi construiesc tot ce am acum. Acum, mai mult decat oricand, am toate motivele sa merg inainte si sa-mi implinesc visurile, pentru ca o fac pentru familia mea si impreuna cu familia mea. Acum sunt mai puternica decat oricand. Las aici o mica bucatica din ceea ce e mai important pentru mine”, a scris Gabriela Cristea pe pagina ei de Instagram.

Gabriela Cristea, momente cumplite alături de fetița ei. ”Până la 04:00 am stat cu Iris în brațe”

Thea Iris Selena este cea de-a doua fetiță a cuplului format din Gabriela și Tavi. Fetița s-a născut în data de 17 martie 2019. La momentul actual, Iris are probleme cu dințișorii și este mai tot timpul indispusă. Lucrul acesta o face pe mama ei să fie îngrijorată.

Prezentatoarea declară că în această perioadă complicată a stat cu fetiță în brațe și până la ora 4 dimineața. (Citeste si: Gabriela Cristea, urare speciala pentru fiica sa! Iata ce mesaj frumos i-a dedicat vedeta la prima ei zi onomastica!)

”Pana la 04:00 am stat cu Iris in brate care a avut nevoie de alint pentru ca ii dau 4 masele odata. La 05:30 Victoria a fost in picioare cu chef de alergat si joaca, eu chioara de somn. Eu cu gandul la somn, ea cu chef de viata. Mi-am facut cu dus fierbinte si am coborat la micul dejun sa capat energie pentru o zi plina de activitati. Copiii castiga totdeauna!🤪”, a scris soția lui Tavi Clonda.

Citește continuarea AICI.