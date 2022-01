Gabriela Cristea, accident cumplit în vacanță. Turiștii speriați s-au strâns în jurul ei: "Vânătă toată pe picior și pe degete"

In articol:

Prezentatoarea TV și familia sa au mers într-o vacanță pe care o așteptau de multă vreme. S-au bucurat cât au putut, asta pentru că la un moment dat, Gabriela Cristea a avut parte de un episod mai neplăcut, însă peste care a trecut cu brio, chiar dacă a fost nevoită să apeleze la tratament pentru a se vindeca.

Cum s-a accidentat Gabriela Cristea

Este vorba despre un mic accident la mall, acolo unde a alunecat și, din nefericire, a suferit o întindere de ligament.

Ei bine, sinceră din fire, Gabriela Cristea a povestit pe îndelete cum a reușit să se accidenteze în vacanță. Așadar, vedeta a explicat că își pregătise o ținută foarte elegantă pentru a merge la o sesiune de shopping alături de soțul ei, Tavi Clonda.

Prezentatoarea TV și-a pus o pereche de pantofi cu toc în picioare și a fost pregătită de cumpărături, însă odată ajunsă la mall, vedetei i-a alunecat unul dintre pantofi, iar din acest motiv a suferit o lovitură destul de zdravănă.

Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea, i-a sărit de îndată în ajutor, a ridicat-o, apoi s-au dus într-un loc mai liniștit pentru a verifica piciorul vedetei care deja se umflase.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda [Sursa foto: Instagram]

Vedeta a apelat la medicul de familie pentru sfaturi

Gabriela Cristea nu a mers la spital și nici la un medic specialist, însă l-a contactat online pe medicul de familie care i-a explicat concret ce ar trebui să facă. Prezentatoarea TV a suferit o întindere de ligament și ar fi trebuit să meargă într-o unitatea spitalicească de specialitate pentru a face fizioterapie, însă vedeta a spus că nu are timp pentru această procedură, așa că va încerca să aibă mai multă grijă de ea pentru a se reface.

"Am căzut foarte nașpa in vacanța. Îmi făcusem un butuc de picior. Nu vreți sa știți cum am căzut. Avea o pereche de pantofi de fiță care aluneca foarte tare ca erau din piele. S-au strâns vreo 10 persoane când am căzut. Am o întindere de ligament, am fost vânata, pe picior, degetele.(...) Nu m-am dus la doctor, l-am sunat pe medicul nostru online. Sunt pe antiinflamatoare. In mod normal trebuia sa ma duc la fizioterapie dar cine are timp? Lasă că îmi trece așa cu grijă.", a declarat Gabriela Cristea în cadrul unei emisiuni TV.

