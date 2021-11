Gabriela Cristea, anunțul la care toată lumea a amuțit: „Am primit o veste proastă”. Mesajul vine la scurt timp după ce a trecut prin experiența COVID-19

In articol:

Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România și nu doar pentru flul în care își face meseria, mereu cu profesionalism, ci și pentru cum este ea ca om.

Vedeta este o mamă și o soție dedicată, iar atunci când nu este la filmări petrece timp de calitate alături de membrii familiei ei. Ea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai frumoase și iubite cupluri din showbiz-ul autohton, iar din rodul iubirii lor au rezultat două fetițe absolut superbe, care au moștenit cele mai frumoase trăsături de la cei doi.

Ultima perioadă a fost destul de grea pentru cei patru. Împreună au trecut prin experiența COVID-19, iar din fericire niciunul nu a dezvoltat o formă gravă care să necesice intervenția medicilor. Totuși, la puțin timp de la acel moment, Gabriela Cristea a făcut un anunț pe rețelele de socializare în care a dezvăluit că aprimit niște vești mai puțin bune.

Gabriela Cristea: „ Ieri am primit o veste proastă, dar până seara am întors totul pe toate părțile”

Prezentatoarea TV este foarte activă pe rețelele de socializare și nu trece o zi fără să nu stea de vorbă cu urmăritorii ei. În urmă cu doar câteva ore, pe pagina personală de Instagram, Gabriela Cristea le-a dezvăluit fanilor că a primit niște vești proaste, care au măcinat-o. Aceasta nu a dezvăluit, însă, mai multe, dar mesajul ei vine la scurt timp după ce ea și familia ei au trecut prin infecția cu virusul SARS-CoV-2.

„ Viața e atât de schimbătoare. Ieri am primit o veste proastă, dar până seara am întors totul pe toate părțile și am descoperit că vestea proastă are și o perspectivă bună, dacă vezi partea plină a paharului. Concluzia: ca să realizezi ceva, ai nevoie de tenacitate și dorința de a o lua mereu de la capăt. Până când ajungi să îți atingi scopul. Închin pentru cei temerari! ”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.

Cu ce probleme a rămas Gabriela Cristea după infecția cu coronavirus

Prezentatoarea TV s-a vindecat de COVID-19, dar boala încă are efecte asupra ei. Astfel, Gabriela Cristea a fst nevoită să apeleze la un psiholog, după ce virusul SARS-CoV-2 i-ar fi afectat sistemul nervos-vegetativ.

„Am început să am și niște atacuri de panică, înțeleg că acest virus îți afectează și sistemul nervos-vegetativ, am și vorbit cu psihologul și mi-a zis că după o lună de la boală ai ca un soi de depresie, unii fac mai agresiv, mai puțin agresiv. Am avut și fobii în timpul bolii, când am rămas fără gust și fără miros, m-am trezit într-o noapte în panică și mă gândeam că dacă luăm foc în casă noi nu simțim, dacă e o scăpare de gaze noi nu simțim. Am verificat toată casa, nu era nimic, dar capul lucrează”, adeclarat bruneta la un post de televiziune.