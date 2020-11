Gabriela Cristea are probleme serioase de sănătate! A mers la dentist, dar a aflat că suferă de o boală gravă: "Sunt în revizie tehnică..."

Gabriela Cristea [Sursa foto: Captură YouTube]

In articol:

Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate prezențe feminine din lumea televiziunii. Vedeta este interesată de aspectul ei fizic, așa că este atentă la fiecare detaliu. În plus, ea mai declară faptul că acceptă recomandările din partea internauților.

Gabriela Cristea, probleme grave de sănătate

Prezentatoarea de televiziune a declarat pe rețelele de socializare că a făcut o vizită la cabinetul stomatologic. Ba chiar mai mult de atât, ea mai spus faptul că a primit multe critici din partea urmăritorilor în legătură cu dantura sa, însă aceasta le-a declarat faptul că sunt dinții ei naturali. Se pare că Gabriela a ajuns la dentist, dar a aflat că suferă de parodontoză, o boală a danturii care, dacă este netratată, poate duce la pierderea dinților.

Citeste si: Gabriela Cristea, criticată dur de fani după ce a postat o poză nemachiată: „Spală-te!”

Citeste si: Atenție mare! Carne contaminată cu Covid-19. Un bărbat a fost deja infectat - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Citeste si: Gabriela Cristea, secretul despre silueta sa! Cum a reușit prezentatoarea de televiziune să slăbească 10 kilograme

”Sunt în revizie tehnică. Încep să mă tunez, să mă reconfigurez. Am fost la dentist să îmi refacă toată dantura, că mi-au scris oamenii pe Instagram că am dinții strâmbi. Și eu le-am zis că sunt naturali, așa m-a înzestrat natura. Mă duc pentru că după 4 ani am ajuns în sfârșit la dentist și m-am trezit că am parodontoză. Fără să am niciun simptom, dar mă rezolv”, a declarat Gabriela Cristea într-o emisiune TV.

Gabriela Cristea[Sursa foto: Captură YouTube]

Gabriela Cristea, detalii despre dietă

Gabriela Cristea a reușit să slăbească peste 20 de kilograme, după ce a născut. La momentul actual, vedeta ține o dietă strică, dar cu toate acestea are cinci mese zilnice.

„Ei bine, dieta mea este compusă din cinci mese zilnice, trei principale şi două gustări, între ele. Vă spun sincer că mă simt extrem de bine, întrucât mănânc absolut orice, inclusiv dulce o dată pe săptămână şi mă simt foarte bine. Am dat jos foarte multe kilograme, peste 20…aşa că, dacă am să mă ţin de treabă, în ritmul acesta o să am 50 de kilograme”, a mai spus Gabriela Cristea.