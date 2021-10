Gabriela Cristea, cel mai greu moment din izolare. Toată familia ei, infectată cu coronavirus: „E foarte greu de gestionat în situaţia asta”

In articol:

Gabriela Cristea a fost confirmată recent pozitiv la testul COVID. Prezentatoarea TV a luat măsuri încă de la primele simptome ale bolii, așa că s-a izolat într-o cameră, departe de restul familiei, în speranța că nimeni nu se va infecta, dar iată că norocul nu a fost de parea ei.

La câteva zile de la momentul în care ea a fost diagnosticată cu COVID-19, atât Tavi Clonda, precum și cele două fiice ale lor, Iris și Victoria, au început să prezinte simptome specifice infecției cu virusul SARS-CoV-2. Micuțele se pare că se simt destul de bine, pentru că au dezvpltat forme ușoare, iar acum aproape că nu mai au nimic.

„Până pe la 17.00, fetele dorm şi atunci ne odihnim şi noi. Orele lor de somn sunt şi ale noastre. M-am simţit mai rău la început când aveam un pic de febră, eram mai pleoştit un pic. Acum mai am nasul înfundat. E o stare de gripă.

Fetele dorm, sunt ok, n-au trecut prin etape din astea dificile, au avut o tuse la început, dar acum e din ce în ce mai rară. Acum se joacă, sunt active, răstoarnă casa cu susu-n jos. Din câte ştiu, copiii fac forme uşoare. Pot fi şi cazuri grave, dar ne rugăm la Dumnezeu să fie bine”, a declarat Tavi Clonda la un post de televiziune.

Cel mai greu lucru pentru Gabriela Cristea, după ce a fost confirmată cu coronavirus

Pentru că a fost prima care s-a infectat, vedeta a fost nevoită să stea preț de câteva zile singură într-un dormitor, fără să iasă sau să lase pe altcineva să intre. Iar atunci când fiicele ei băteau la ușă și o rugau să vină să se joace cu ele, prezentatoarea TV mărturisește că i se rupea sufletul.

Din punct de vedere fizic, boala nu i-a dat foarte multe bătăi de cap, însă psihic recunoaște că a afectat-o.

„Eu cred că noi am avut toţi de la început, de-aia ne-am izolat în casă. Din momentul în care am fost diagnosticată, ne-am închis cu toţii în casă, pe fete nu le-am mai dus la grădiniţă. Eu am rămas fără gust şi fără miros, Tavi, în schimb, le are pe-amândouă.

Nu au fost momente critice în modul de manifestare a bolii. Partea psihologică e, însă, foarte greu de gestionat în situaţia asta. În prima zi când m-am închis in dormitor, Victoria a venit şi a început să bată la uşă pentru că nu înţelegea de ce nu ies. La patru ani, înţelege pentru cinci minute, dar după cinci minute uită şi o ia de la capăt”, spune Gabriela Cristea.