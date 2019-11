Gabriela Cristea are două fetițe după ce ani de zile a încercat să rămână însărcinată și aproape că își pierduse speranța că va reuși să aibă copii.

Gabriela Cristea, copleșită de îndatoririle de mămică: "Mă simt sfârșită"

Vedeta de televiziune recunoaște că nu e ușor să fie mamica a două fetițe. Bella Victoria Margot are 2 ani, iar mezina, Thea Iris Selena, doar 8 luni, așa că fiecare are nevoie de atenție și afecțiune și își dorește ca mamică să îi fie alături în permanență.

Într-o postare pe conturile de socializare, Gabriela Cristea a povestit cât de greu îi este cu două fetițe de vârstă apropiată.

„Jucat cu fetele, plâns fetele, alinat, baie Victoria cu spălat pe păr, plâns cu muci de la spălatul pe păr, joacă în prosop, uscat pe păr și plâns iară cu muci, consolat, alergat în pielea goală prin toată casa, îmbrăcat într-un târziu, vreau papă, nu vreau papă, vreau suzi, nu vreau suzi de câte zece ori fiecare, așezat în pat plus cei 100 de pupicei. S-a liniștit, dar nu vrea să doarmă. Repet figura și cu Iris ca să fie totul complet. În plus, alăptat mult, mult… și asta este faţa mea când am terminat și mă simt sfârșită”, a povestit, obosită, Gabriela Cristea.