Gabriela Cristea, criticată dur în mediul online! Prezentatoarea TV a fost acuzată că nu își îngrijește fetițele corespunzător: „O dată la lună sunt pieptănate”

Gabriela Cristea este foarte transparentă atunci când vine vorba de viața ei personală, însă acest aspect nu o ferește de cârcotași. După ce în urmă cu puțin timp a fost criticată pentru că își expune prea mult fetițele în mediul online, recent, prezentatoarea TV a primit un nou val de jigniri, pe motiv că fetele nu sunt îngrijite.

Gabriela Cristea, ținta un nou val de critici în mediul online

Gabriela Cristea se numără printre cele mai îndrăgite prezentatoare TV. Se bucură de o carieră de succes, de o familie superbă și nu se ferește să împărtășească și cu cei care o urmăresc în mediul online momentele importante din viața ei. Bruneta le arată frecvent fanilor activitățile pe care ea și familia ei le fac zi de zi, dar acest lucru pare că nu este văzut cu ochi buni de fiecare dată. Prezentatoarea TV ajunge adesea ținta criticilor de pe rețelele de socializare. Dacă de curând internauții o acuzau că își expune prea mult fetițele în mediul online, acum a fost criticată pe motiv că cele mici nu ar fi îngrijite corespunzător.

„O dată la lună sunt pieptănate. Să nu îți pară rău de comentariile primite, sunt adevăruri”

„Nu sunt îngrijite”

„Vai, urât arată codălaia celei mari, zici că-i indiancă. Taie-i părul puțin mai scurt și du-o la logoped puțin că pronunția e mai rea decât a celei mici”

„Nu stau la pieptănat?? Dacă nu ar sta nici la spălat?? Dar părintele ce face? Nu are nimic de zis??”, sunt doar câteva dintre comentariile din partea internauților.

Gabriela Cristea, adevărul despre părinții săi

Gabriela Cristea a dezvăluit de ce a decis să rupă orice legătură cu tatăl ei. Vedeta nu s-a simțit susținută atunci când a vrut să își urmeze visul de a lucra în televiziune, astfel că a decis să se îndepărteze de familie. Recunoaște, în schimb, că a fost apropiată de mama ei, deși nu au avut o relație perfectă.

„Părinții nu erau mândri când m-au văzut la televizor. Era mentalitatea aia cu femeile care apar la televizor sunt femei ușoare. Ei și-ar fi dorit, dacă tot am făcut liceul de coregrafie, să fiu balerină. A fost o presiune foarte mare pentru mine. Ce am avut eu, ce am simți eu. Mi-am luat adio, bineînțeles. Am avut o relație apropiată cu mama. Eu o să vreau să am o relație mult mai apropiată cu fiica mea. Ceva a lipsit.Tata nu şi-a cunoscut nepoata. Nu doresc eu asta pentru că nu doresc. Sunt alte lucruri mai grave. Lucruri pe care el nici nu le conștientizează. Făcând circul pe care l-a făcut la televizor probabil că nu conștientizează. Nu înțelege. Consider că vreau ce e mai bine pentru copilul meu. Toate rănile se închid, rămân cicatrici”, spunea Gabriela Cristea acum ceva timp, potrivit Click.