Gabriela Cristea, despre cea de-a treia sarcină! Ce a spus după apariția ei la tv, alături de Tavi Clonda

Imaginile cu Gabriela Cristea pe scena de la ”Te cunosc de undeva” au făcut senzație și în mediul online, fanii vedetei tv întrebându-se dacă nu cumva Gabriela Cristea este însărcinată din nou. Vedeta tv și soțul ei, Tavi Clonda, au deja două fetițe, iar acesta ar fi cel de-a treilea copil al cuplului.

Imediat după apariția Gabrielei Cristea în emisiune, fanii s-au întrebat dacă nu cumva aceasta este însărcinată. "Si mie mi se pare ca ar avea burtica de gravidută/Gabriela este însărcinată? Oricum sa faca copii cat mai multi, ca este frumușică foc/ Superbi👏 Gabriela esti bestiala!❤️😘🤩/ Imi place foarte mult de voi toți patru santeti superbii Felicitări Felicitări", au fost doar câteva dintre comentariile primite de Tavi Clonda pe pagina lui de Instagram. Cântărețul nu a răspuns, nu a comentat nimic în legătură cu faptul că soția sa ar putea să fie gravidă sau nu. (VEZI si reactiile fanilor referitoare la burtica de gravida a Gabrielei Cristea)

Gabriela Cristea si Tavi Clonda au cantat împreuna

Gabriela Cristea spune că nu este însărcinată din nou

Însă, unul din fanii Gabrielei Cristea și-a făcut curaj si a întrebat-o direct pe aceasta: ”Ești însărcinată pentru a treia oară? Pentru că apar tot mai multe articole care spun că tu ai fi însărcinată”. Răspunsul Gabrielei Cristea a venit ferm și a venit la scurt timp: ”Nu sunt însărcinată”.

Nu este tot, cum Gabriela Cristea este de luni bune vedetă mai multe pe Instagram, pentru că nu mai are emisiune la tv, mulți au fost uimiți să vadă ce diferență este între imaginile pe care le postează aceasta, editate, și cum arată în realitate vedeta. Gabriela Cristea are 46 de ani şi deşi arată bine pentru vârsta ei, imaginea ei este departe de ce arată pe Instagram. Vedeta are riduri, iar silueta nu este chiar aşa cum spune chiar ea în postări, lucru dovedit și de întrebările privind sarcina!

Gabriela Cristea, asa cum arata in pozele de pe Instagram

Pe de altă parte, fanii au fost impresionați de apariția Gabrielei Cristea la ”Te cunosc de undeva”, vocea vedetei tv a fost apreciată chiar și de Ozana Barabancea care a fost uimită de calitățile vocale ale acesteia.

Tavi Clonda, glumă după ce s-a spus că Gabriela Cristea este însărcinată

După apariția zvonurilor că Gabriela Cristea ar fi însărcinată din nou, vedeta a făcut un InstaStory în care Tavi Clonda pune mochetă de scările din casă. La un moment dat, Gabriela Cristea, care filmează, spune ”Iubire, nu mai nasc. Nu?”, la care cântărețul îi răspunde: ”Nu, acum nasc eu” și se bate cu palma peste burtă.