Gabriela Cristea, dramă trăită în timpul sarcinii! Prin ce a trecut

In articol:

Gabriela Cristea a trecut prin numeroase schimbări fizice în ultimii ani, însă recunoaște că cele două sarcini i-au dat viața peste cap.



"Când m-am îngrășat excesiv din cauza sarcinii mă rostogoleam. Nu-mi facea nicio plăcere, nu-mi mai venea nimic să mă îmbrac. Nu îmi mai venea să mă duc nicaieri. Nu zice nimeni, fiecare se simte bine în pielea lui, dar excesul de grăsime îți dă un disconfort fizic.

Și nu ca trebuie să fim toți frumoși, dar zic și eu acum. Și mie îmi place să mănânc, dar mă abțin, că până la urmă nu mâncarea trăiește, ci eu trăiesc și trebuie să-mi duc viața pe mai departe", a spus Gabriela Cristea într-o emisiune TV.

În prezent, susține că fix cele două fetițe sunt cele care o motivează zilnic să se țină de regimul care a ajutat-o să slăbească peste 25 de kilograme.

Gabriela Cristea, despre cum a slăbit 25 de kilograme

Gabriela Cristea a povestit cum a reușit să slăbească, dar mai ales cum reușește să se mențină în formă.

"Eu sunt o foarte bună bucătăreasă şi îmi şi place să gătesc, dar şi să mănânc în acelaşi timp. Mi-am găsit o găselniţă, gătesc pentru alţii. Şi stau şi mă uit la ei aşa, dacă mănâncă cu poftă sau nu. Este un truc pe care eu îl folosesc.

Am să spun un secret. Soţul meu spune că de câte ori nu gust mâncarea, gătesc mai bine. Aşa mi-am găsit eu, mă hrănesc din atitudinea pe care o au alţii când mănâncă bucatele mele", a declarat Gabriela Cristea Gabriela Cristea a vorbit și despre trucul pe care-l foloseste pentru a se menține în forma.

Gabriela Cristea a spus că dieta este relativ simplă și se poate adapta la programul tuturor. Ea a povestit că mănâncă cinci mese pe zi, inclusiv trei mese principale și două gustări. Timpul dintre cele două mese este de aproximativ trei ore.

Gustările trebuie alese între mesele principale: mic dejun, prânz și cină. Gabriela Cristea a dezvăluit, de asemenea, că bea de dimineață jumătate de litru de apă cu jumătate de lămâie.

Citeste si: Cum a slăbit Gabriela Cristea 25 de kilograme. Vedeta a vorbit despre regimul simplu pe care l-a urmat

Citeste si: Gabriela Cristea, poză fără inhibiții din intimitatea dormitorului

Citeste si: Gabriela Cristea, secretul despre silueta sa! Cum a reușit prezentatoarea de televiziune să slăbească 10 kilograme

"Varianta pe care toată lumea ar trebui să o ia în calcul și care mie mi se pare cea mai OK e să meargă la nutriționist. Nu la pomul lăudat, pentru că de multe ori lași o grămadă de bani și ești dezamăgit. Poate nu nimerești din prima la nutriționistul potrivit. La mine s-a întâmplat să fie, mi-a plăcut stilul.

Eu mănânc cinci mese pe zi. Mănânc trei mese principale, am ore fixe de masă și două gustări. Am slăbit ca 1,5 kg pe săptămână. Acum, în ultima perioadă, am slăbit cam 4 kilograme în 3 săptămâni", a mai spus aceasta.