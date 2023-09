Gabriela Cristea, enervată la culme de un internaut! I-a dat imediat replica, după comentariul care a dus-o la disperare: „Tiroida o mai tratezi, dar prostia nu”

In articol:

Gabriela Cristea se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, bruneta nu este prezentă doar pe micile ecrane, acolo unde admiratorii o urmăresc cu sufletul la gură, ci această îi ține la curent pe fani și pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activă.

De curând, bruneta le-a arătat fanilor din mediul online cum decurge o zi din viața sa, făcând asta prin intermediul unui filmuleț, pe care l-a urcat ulterior pe internet. De asemenea, în respectiva filmare, prezentatoarea TV povestea, însă, că nu mereu lucrurile merg așa cum și-ar dori ea, fapt care este și normal, însă un internaut nu a trecut cu vederea peste ”mărturisirea” brunetei, spunându-i că cel mai probabil are astfel de stări din cauza unei presupuse probleme cu tiroida.

„Mi s-au întâmplat niște lucruri, dar n-am să vă povestesc ca să nu vă fac capul mare cu ce mi s-a întâmplat mie. Mai degrabă, o să vă spun că zilele mele sunt cu susul în joș. Adică am momente în zi când alerg de zici că sunt la 100 de metri garduri, după care stau, după care iarăși alerg. Și cred că așa e și la voi, iar ritmul ăsta efectiv mă dă peste cap. Cineva mă invidia de curând pentru faptul că am avut mult concediu. Da, dar din concediul ăla am intrat într-o alergătură nebună. Și acum sunt într-un moment în care stau, după ce am avut o dimineață de coșmar. Și dacă tot stau, am zis că să-mi fac o bucurie. Și ce le place femeilor? Să cumpere cioburi. M-am gândit că este cazul să înnoim vesela și am văzut ce a drăguț atunci când am cumpărat masa. Și am venit să mă uit mai în detaliu, așa că hai să mergem împreună și să vedem ce alegem.” , a povestit Gabriela.

Bineînțeles, secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt de către internauți, iar cel care i-a atras atenția Gabrielei Cristea a fost cel al fanului care a spus că, cel mai probabil, aceste stări vin din cauza unei probleme cu tiroida: „ Această stare este de la tiroidă, din câte îmi amintesc cred că aveți și dumneavoastră. Și mie mi se întâmplă același lucru”.

„Această stare este de la nesomn și de la încurcă lumea cu care am treabă. Tiroida o mai tratezi, dar prostia nu. Îți mulțumesc că te-ai gândit la mine.” , a replicat Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea nu se uită la bani când vine vorba de fiicele ei

Gabriela Cristea este mămica mândră a două fetițe, Iris și Victoria pe numele lor, iar de când cele două micuțe au venit pe lume, vedeta radiază de fericire.

Ei bine, de curând, în cadrul unui interviu, prezentatoarea TV a dezvăluit că fiicele sale au o mulțime de jucării, cărora chiar le-a pierdut numărul. Mai mult, vedeta a mai precizat că nici măcar nu își dorește să afle câte jucării au fetițele ei, căci abia atunci își va da seama câți ani a cheltuit.

„Cât un avans pentru o mașină de 100.000 de euro. Cumnata mea a venit la noi, la un moment dat, și s-a apucat să le strângă și să le numere. I-am zis: «Dacă îndrăznești vreodată să îmi spui câte sunt…». Mi-a spus: «De ce?». I-am zis: «Pentru că în momentul în care o să îmi spui câte sunt, o să știu câți bani am cheltuit»”, a declarat Gabriela Cristea pentru Ego.ro.

Gabriela Cristea, Tavi Clonda și cele două fiice [Sursa foto: Instagram]