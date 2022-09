Gabriela Cristea îl aștepta cu tort de ziua lui, dar Tavi Clonda se bucura deja de compania altcuiva: „Eu eram cu fosta în mașină”. Artistul a povestit abia acum

In articol:

Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează un cuplu de ani buni, viețile lor fiind mereu în atenția celor curioși.

Acum sunt căsătoriți, au o casă mare, două fetițe ce le seamănă leit și o dragoste ce, spun ei, crește de la o zi la alta.

Tavi Clonda, detalii neștiute de la începutul relației cu Gabriela Cristea

Doar că, deși lucrurile în acest moment sunt cât de poate de bune și stabile între ei, la începutul relației, perioada de tatonare nu a fost deloc una fără năbădăi.

Ce nu știe multă lume este faptul că prezentatoarea și artistul s-au cunoscut când el încă nu știa dacă să aleagă trecutul, pe fosta, sau să privească spre viitor, spre Gabriela.

Așa se face că atunci, cu ani în urmă, cântărețul a supărat-o tare pe cea care l-a făcut tată de două ori. Tavi Clonda povestește că și astăzi mai plătește pentru că a dat-o deoparte pe Gabriela Cristea, chiar în ziua în care ea îi pregătise un cadou, cu ocazia aniversării sale.

Deși prezentatoarea îi pregătise un tort aniversar, ba chiar voia să se bucure de desert și de un ceai împreună cu Tavi, planurile artistului nu erau deloc asemănătoare.

Și asta pentru că la acea vreme, Tavi încă oscila între fosta și viitoarea, iar atunci a ales să își sărbătorească ziua de naștere cu mama sa și iubita de atunci, lăsând-o pe ”tușă” pe Gabriela.

„Prima zi de naștere, de când ne-am cunoscut, a fost în 2013. Pe atunci ne tachinam, nu mă despărțisem de fosta. Nu știam că Gabriela mi-a făcut tort, m-a invitat să mă duc undeva, dar nu am trecut pe la ea… I-am zis că nu pot ajunge că plec la Brașov. Atunci ei i-a venit ideea de a mă aștepta la Mall Băneasa. Mi-a ieșit practic în întâmpinare, mi-a zis că e cu o prietenă, dacă vreau să vin să bem un ceai. Doar că eu nu am oprit, eu eram cu fosta în mașină, mă duceam la mama de ziua mea, plus că nu știam că mi-a făcut tort. Astfel că, ea l-a mâncat cu prietena cu care era în Mall, deși era la dietă. La ceva timp, mi-a zis că s-a ofticat atunci. Dar e bine că totul s-a terminat cu bine. Și acum mai plătesc pentru greșeala aia”, a povestit Tavi Clonda, notează Impact.ro.

Dacă anul 2013 a fost cu ghinion în amor, din acel moment și până acum, Tavi și-a petrecut toate aniversările în compania Gabrielei Cristea. Pe platourile de filmare ori acasă, alături de colegi sau prieteni, așa petrece artistul an de an.

Acum a marcat trecerea a încă unui an din viață cu vecinii, la un grătar, dar promite o mare petrecere spre sfârșitul lunii, atunci când și fiica sa își aniversează ziua de naștere, când toată familia se va reuni, alături de prieteni și vecini.

Gabriela Cristea îl aștepta cu tort de ziua lui, dar Tavi Clonda se bucura deja de compania altei domnișoare [Sursa foto: Facebook]

Până atunci, însă, când se anunță muzică bună, băutură din belșug și mâncăruri alese, Gabriela Cristea nu a mai așteptat și l-a surprins pe soțul său cu un ceas foarte performant, mult dorit de Tavi.

„Apoi toate aniversările au fost pe platou, unde nu primeam doar un tort, ci mult mai multe. „Am sărbătorit puțin cu niște vecini care au rămas aseară până mai târziu, iar azi la fel. Fetele știu că e ziua mea și trebuie să am tort, dar s-a ocupat Gabriela de asta. Ziua oficială o fac cu Victoria (n.r. fiica sa cea mare). Ea e pe 23, și nu avea rost să sărbătorim de două ori într-un interval așa de scurt. O să facem o petrecere mare la noi în curte. Eu voiam la un loc de joacă, dar Gabi a vrut la noi. O să comandăm mâncare. Dar va fi tămbălău cu strânsul jucăriilor, ca-n fiecare an. Vor veni și mama și mama adoptivă a Gabrielei., așa că ne vom descurca noi. Gabi mi-a dat deja un cadou, îmi doream un ceas sport, chiar îmi trebuia unul, ca să văd și rezultatele mele când fac sport. Doar cartofi prăjiți nu face, în rest pot vorbi la el ca la un telefon, se poate urmări unde sunt, nu am nimic de ascuns”, a mai spus cântărețul.