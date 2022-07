Gabriela Cristea, imagine de colecție de acum 20 de ani! Cum arăta prezentatoarea TV în tinerețe

In articol:

Gabriela Cristea și-a luat fanii prin surprindere după ce a postat o imagine cu ea și alți colegi de breaslă de acum circa 20 de ani. Prezentatoarea TV avea o siluetă suplă și o frumusețe răpitoare, atunci aflându-se la începutul carierei sale în televiziune.

Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din țara noastră, le-a făcut o surpriză fanilor săi din mediul online, acolo unde a postat o imagine de acum 20 de ani. Se pare că, tocmai de atunci, vedeta obișnuia să poarte coafura pe care o are și astăzi, dovadă că unele lucruri nu se demodează niciodată.

Gabriela Cristea, imagine de colecție de acum 20 de ani

Recent, Gabreial Cristea a postat pe Instagram o fotografie în care se afla alături de mai mulți colegi din televiziune. Fanii nu au putut să nu remarce silueta suplă a prezentatoarei TV cu care se mândrea la acea vreme. În secțiunea de comentarii, fanii Gabrielei Cristea au încercat să ghicească personajele cu care se afla prezentatoare TV în fotografie, aceștia fiind Liana Stanciu, Silvia Ioniță, Cosmin Cernat și Mihai Mateias.

Chiar dacă pe vremea aceea nu exista make-up artist care să se ocupe de machiajul celor care apăreau pe sticlă, Gabriela Cristea avea un look imecabil. Cariera

sa în televiziune a început în urmă cu 20 de ani în cadrul concursului „Eurovision”, ca prezentator TV. Ulterior, Gabriela Cristea a primit multe alte emisiuni pe care să le prezinte, devenind celebră datorită profesionalismului de care a dat dovadă de fiecare dată.

Gabriela Cristea

Gabriela Cristea a fost abuzată fizic în fosta căsnicie

În urmă cu dar câteva zile, Gabriela Cristea a dezvăluit detalii neștiute despre relația pe care a avut-o cu regretatul Marcel Toader. Se pare că bărbatul a recurs la violență atât verbală, cât și fizică. Cu toate că a trăit mulți ani suportând jignirile fostului său soț, Gabriela Cristea a avut puterea să diorțeze în momentul în care fostul ei partener a început să fie agresiv și fizic, nu doar verbal.

„Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat. Dar am trăit în casă cu un bărbat care, în fiecare zi aproape, mă trata așa cum te-a tratat pe tine Leo. Sunt mulți ani de atunci. Aproape 10!

În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul în care cineva doar încearcă să sugereze ceva din lucrurile pe care le spunea acel om, nu vrei să știi cum reacționez”, a mărturisit Gabriela Cristea în emisiunea pe care o prezintă.