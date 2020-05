In articol:

Gabriela Cristea a resimițit pe pielea ei efectele psihologice ale auto-izolării. Vedeta a povestit că recent a urcat la volanul mașinii pentru a merge la cumpărături, la un magazin situat la doar câteva sute de metri de locuința ei.

Cristea a mărturisit că a avut o stare inexplicabilă, a amețit și pentru cteva secunde i s-a făcut frică. Gabriela i-a povestit prietenei ei, Cristina Șișcanu, într-un live pe pagina acesteia de socializare că la începutul auto-izolării a luat măsuri mai mult decât drastice de siguranță și că freca obiectele din casă cu dezinfectant până la decolorarea acestora.

Gabriela Cristea: ”Nu mai sunt așa paranoia”

”Din momentul în care s-a anunțat stare de urgență și până acum vreo săptămână doar tavi a mers la cumpărături. Am avut și noi tot felul de chestii pe care le-am resimțit, care cel mai ciudat mi s-a părut ieri, când am fost eu la cumpărături. Când m-am urcat în mașină după foarte mult timp să conduc, am început să am amețeli. Am avut o stare de amețeală de nu-mi dădeam seama...

, a povestit Gabriela Cristea într-un live pe pagina de socializare a Cristinei Șișcanu.