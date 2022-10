Gabriela Cristea își deschide propria afacere! Prezentatoarea muncește la foc continuu și speră să dea lovitura: „Vreau să-l lansez în mai puțin de o lună”

In articol:

Gabriela Cristea își dorește din ce în ce mai mult să-și pună în valoare calitățile și aptitudinile. Atunci când vine vorba despre proiecte de succes, prezentatoarea TV știe cel mai bine ce înseamnă acest lucru. Apare de ani buni pe micile ecrane la cârma celor mai urmărite emisiuni și se mândrește cu un succes remarcabil din acest punct de vedere.

Se pare că nu ezită să îți fructifice ideile noi și să le pună în aplicare, pentru a da naștere unor proiecte noi, care să-i surprindă de-a binelea pe fanii său.

Cu numai câteva minute în urmă, Gabriela Cristea și-a anunțat fanii din mediul online că, în mai puțin de o lună, va lansa un nou proiect la care lucrează de ceva vreme și de care este foarte entuziasmată. Prezentatoarea TV a promis că va fi o reală surpriză pentru toți admiratorii ei.

Gabriela Cristea lansează un nou proiect

Pentru moment, Gabriela Cristea nu a oferit prea multe detalii despre ceea ce urmează, însă a menționat că încă mai are mult de muncit la ideile pe care le-a „sădit” în vară, iar acum, toamna, prezentatoarea TV se ocupă să le și pună în aplicare.

„Este luni dimineață și vă invit să intrați în săptămână cu bună dispoziție. Eu m-am trezit de foarte dimineață, am dus fetele la grădiniță și de la ora 8 am început să fac treabă efectiv, pentru că mă preocup de un proiect nou pe care vreau să-l lansez în mai puțin de o lună.(...) O să vedeți că am surprize extraordinare pentru voi și o să vă țin la curent cu toate lucrurile pe care o să le fac. Am multă treabă, vă invit și pe voi să faceți treabă. A venit toamna și trebuie să ne ocupăm de toate proiectele pe care le-am gândit vara, când stăteam cu burta la soare. Hai, e momentul să muncim”, a dezvăluit Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.

