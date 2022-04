Gabriela Cristea l-a avertizat pe Tavi Clonda, după ce a citit mesajul: „Să nu încerci. Faza cu ies cu văru' nu ține”

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au avut un schimb de replici în mediul online. Prezentatoarea TV a ținut să-i reamintească soțului ei că nu poate "trage chiulul" de la treburile gospodărești în weekend.

Mai mult, vedeta l-a avertizat pe bărbat că nu acceptă nicio scuză și că ar trebui să-și îndeplinească responsabilitățile de părinte.

Gabriela Cristea, avertisment pentru soțul ei: "Să nu încerci să te fofilezi!"

Un mesaj scurt, postat de Tavi Clonda pe rețelele de socializare, a făcut-o pe Gabriela Cristea să îi reamintească soțului ei de responsabilitățile ce îi revin în casă. Vedeta l-a avertizat public pe artist să nu vină cu scuze pentru a scăpa de treburile casnice și de timpul pe care trebuie să îl petreacă cu copiii:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda [Sursa foto: Instagram]

"Tavi Clonda: Ce planuri aveți în weekend? Gospodărie sau plimbare?"

Gabriela Cristea: Soțu', să nu încerci să te fofilezi! Noi, treburi gospodărești, clar! Și faza cu ies cu văru' și mâine o să fiu obosit, nu ține. Poți să stai cât vrei tu în oraș cu băieții, mâine la 8:30 se trezesc fetele și e rândul tău să te trezești pentru ele. Doamnelor, mâna sus cine doarme mâine dimineață și soții se ocupă de copii!!!

Tavi Clonda: Duminică dimineață, nu sâmbătă!", a fost conversația celor doi, de pe rețelele de socializare.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, alături de cele două fetițe ale lor [Sursa foto: Instagram]

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, secretul unei căsnicii de succes

Gabriela Cristea și Tavi Clonda trăiesc o poveste de dragoste de opt ani și au împreună două fetițe: Victoria și Iris.

Cu toate acestea, cei doi au mărturisit, în nenumărate rânduri, că relația lor nu a fost niciodată una perfectă. Artistul a recunoscut că la baza căsniciei lor a stat întotdeauna echilibrul:

Când nu avem prea mult ajutor, chiar spre deloc, atunci e normal să apară. Pentru că am vrea ca anumite treburi să le facă altcineva, și așa dăm vina unul pe altul. De cele mai multe ori, eu cedez, dar depinde de situație. Și Gabriela mai cedează. Și eu le mai am pe ale mele, și atunci mai trebuie să renunțe și ea. Dar ea are un alt mod, ea tace, eu mă manifest.", a declarat Tavi Clonda, potrivit Playtech.ro.