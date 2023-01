Gabriela Cristea, la capătul puterilor! Soția lui Tavi Clonda a recunoscut că se află într-un impas: „Îmi vine să abandonez toate proiectele pe care le am”

In articol:

Gabriela Cristea este soție, prezentatoare, femeie de afaceri și mamă a două fete și mereu pare că îmbină cu succes viața profesională cu cea personală.

Însă, deși tot timpul este văzută cu zâmbetul pe buze, dornică de muncă și implicată în familie, noul început de săptămână se arată foarte dificil pentru vedetă.

Gabriela Cristea traversează o perioadă mai dificilă

Pe Instagram, acolo unde ține legătura cu marea sa comunitate de fani, soția lui Tavi Clonda a apărut vizibil abătută și afectată de starea pe care o are.

Stare care, spune ea, se manifestă prin lipsa dorinței de privi viața cu optimist și poftă de muncă, așa cum o făcea până acum, în ciuda faptului că este luni, deci o așteaptă o emisiune live, treburi casnice, timp cu fetițele, atelierul de haine și celelalte proiecte în care este implicată.

Mai mult decât atât, cel mai rău se simte din cauza faptului că starea sa îi afectează interacțiunea cu cele două fete.

Care, la rândul lor, astăzi, parcă simțind că mama nu este în cea mai bună formă și luând starea de la ea, au supus-o zeci de minute la testul răbdării.

Astfel că, fiind într-o asemenea situație, Gabriela Cristea le-a cerut ajutorul celor din online.

Prezentatoarea show-ului matrimonial vrea să știe dacă cei care o urmăresc au vreo soluție sau vreun sfat prin care să o ajute să se repună pe picioare.

„Neața, dragilor. Voiam să vă zic că sunt într-o stare mai specială. Pentru mine astăzi e Blue Monday. Deci m-am trezit de dimineață cu un chef de a mă culca la loc, ceva de speriat și voiam să vă întreb cum rezolvați voi problemele când vă simțiți extenuați, fără putere și parcă într-un impas. Cel mai mult mă derutează sau mă face să mă simt disconfortant când nu reușesc să mă înțeleg cu fetele. A fost o dimineață foarte grea la grădiniță, pentru că niciuna nu voia să rămână, iar eu aveam foarte multă treabă azi. Și ce faci? Ce faci când fiica cea mare plânge că ea nu vrea să rămână la prânz, că ea vrea ceva dulce de dimineață, de la prima oră? Cea mică, deși era în toane bune și voia să facă tot ce o rugam, se ia după cea mare. Și uite așa am ajuns să stau vreo 45 de minute și să aștept după ele la grădiniță, până când am reușit să plec. Probabil că nici starea mea de spirit de acum nu este tocmai grozavă. Cum treceți voi peste momentele astea? Cum faceți față, pentru că nu există nimic care să mă întristeze mai tare decât momentele în care nu reușesc să mă înțeleg cu fetele. Sinceră să fiu, la momentul ăsta îmi vine să abandonez toate proiectele pe care le am, să mă duc acasă, să mă culc și să mă trezesc mâine, dar nu pot. Am multă treabă. Acum sunt în fața atelierului și nu-mi vine să intru”, a spus Gabriela Cristea, pe pagina sa de Instagram.