Gabriela Cristea le-a impus reguli stricte fiicelor sale! Ce a declarat vedeta: ”Sunt foarte strictă”

Gabriela Cristea este una dintre cele mai controversate și apreciate prezentatoare TV din România. Când vine vorba de copiii ei, frumoasa brunetă este o mamă devotată. În cadrul unei emisiuni de televiziune, Gabriela Cristea le-a arătat tuturor că, deși își răsfață cele două fete, nu uită niciodată să fie strictă cu ele.

Mai exact, Gabriela Cristea a povestit că fetițele sale de fiecare dată mănâncă și se culcă la ore fixe. Soția lui Tavi Clonda este de părere că trebuie să respecte un program riguros.

„Sunt foarte strictă cu alimentația și am fost la fel de fixă și cu copiii. Se mănâncă la ore fixe, se doarme la ore fixe, mergem seara la culcare la ore fixe. Nu sunt chiar atât de fixistă și nu sunt o mama de-asta, dar am ținut la anumite lucruri, pentru că am înțeles că în viață trebuie să ai și un program. Nu poți fi așa într-un dolce toată viața”, a declarat Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Frumoasa brunetă este o persoană norocoasă pentru că are lângă ea un soț care o ajută de fiecare dată și o iubește necondiționat.

Gabriela Cristea împărtășește totul cu Tavi Clonda

De asemenea, Gabriela Cristea împărtășește orice detaliu cu tatăl fetițelor sale. Chiar și atunci când trebuie să se decidă să aleagă o nouă culoare pentru unghiile sale. ”Auzi, iubirică, ce culoare de ojă să-mi fac?”, i-a zis Gabriela Cristea. „Păi ți-am zis mov! Ce variantă mai ai?”, i-a răspuns Tavi Clonda.