Gabriela Cristea le închide gurile celor care o vorbesc de rău: „Le-am zis că dacă nu le convine...”

In articol:

Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute și urmărite vedete din România. Este recunoscută după ce a prezentat mai multe emisiuni TV de succes, iar acum are propriul reality show care-i urmărește îndeaproape familia. Astfel, fanii pot vedea cu exactitate cum decurge o zi din intimitatea familiei Clonda.

Însă Gabriela Cristea nu este urmărită doar la televizor, ci și pe rețelele de socializare. Pe Instagram, frumoasa brunetă are nu mai puțin de circa 234 de mii de urmăritori. Aici vedetea îi ține la curent pe internauți cu tot ceea ce face pe plan profesional, dar și pe plan personal. Printre postările acesteia nu sunt numai fotografii cu ea, soțul sau copiii ei, ci câștigă foarte mult și din reclama pe care o face la anumite poduse.

Se pare, totuși, că gestul ei de a promova anumite obiecte nu e pe gustul fanilor de pe internet, care imediat au avut ceva de „comentat” și nu a fost de bine.

Gabriela Cristea

Gabriela Cristea nu a mai suportat comentariile negative și a răbufnit la adresa haterilor: „ Cred că le place să îi cert ”

Vedeta a ajuns la capătul puterilor.

Este conștientă că nu poate mulțumi pe toată lumea și nu poate să fie pe placul tuturor, însă nu mai vrea să audă cum internauți o vorbesc de rău. Aceasta i-a povestit totul soțului ei, Tavi Clonda , care a asigurat-o că hateri vor exista tot timpul, trebuie doar să nu fie băgați în seama.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Citeste si: Gabriela Cristea a ajuns pe mâna medicilor! Ce a pățit vedeta: ”Trebuie să rezolv toate problemele”

„M-am enervat foarte tare pe hateri și le-am zis cine vrea să mă urască să-mi dea unfollow. Le-am zis că dacă nu le convine ce am de zis, să nu mă mai urmărească. Au început să-mi zică că fac pe mocangeală și le-am zis că nimic nu e pe gratis, că e o chestie comercială. M-am făcut în toate felurile, m-au întrebat de ce folosesc filtre și le-am dat block, block. M-am enervat, am și eu o familie de crescut, un bărbat, o viață și le-am spus: cui nu-i place de moaca mea să plece din viața mea.

Am cu 1.200 de urmăritori mai mult față de ieri și am făcut 48.300 de vizualizări pe story-urile respective. Nu știu ce să mai înțeleg din treaba asta, nu înțeleg de ce mesria mea nu este respectată, eu respect fiecare meserie în parte. Cred că le place să îi cert, că altă explicație nu am. Plus că au fost și mulți care mi-au zis că îmi bat capul de pomană”, a dezvăluit Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea

Gabriela Cristea le-a impus reguli stricte fiicelor sale

Vedeta este extrem de strictă în ceea ce privește crelșterea și educația celor două fiice ale sale. Deși le răsfață și le face toate poftele, cele mici trebuie să știe când să se oprească! Astfe, bruneta are reguli de la care nu se abate.

Citeste si: Gabriela Cristea a sărit în apărarea prietenei sale! Cum a apărat-o pe Oana Roman în fața internauților: „Să-și vadă fiecare lungul nasului”

„Sunt foarte strictă cu alimentația și am fost la fel de fixă și cu copiii. Se mănâncă la ore fixe, se doarme la ore fixe, mergem seara la culcare la ore fixe. Nu sunt chiar atât de fixistă și nu sunt o mama de-asta, dar am ținut la anumite lucruri, pentru că am înțeles că în viață trebuie să ai și un program. Nu poți fi așa într-un dolce toată viața”, a declarat bruneta.