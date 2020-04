Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România, a recunoscut pe pagina ei de Instagrsm că a trecut prin momente dificilie. Din fericire, lucrurile au revenit la normal, după cum le-a spus chiar ea fanilor care și-au făcut griji pentru ea.

„Îmi iubesc familia mai presus de orice pe lumea asta și sunt în stare să mut munții din loc pentru ai mei. Am avut câteva zile grele săptămâna asta, dar atunci când suntem împreună avem toată puterea lumii în mâinile noastre”, a scris Gabriela Cristea pe contul său de Instagram, în dreptul unei fotografii emoționante, de familie.

Val de reacții după mesajul publicat de Gabriela Cristea

Urmărită de peste o sută de mii de fani, Gabriela Cristea a primit sute de mesaje din partea fanilor după ce a publicat pe pagina ei de Instagram fotografia în care apare alături de soțul ei și de cele două fiice ale lor.

„Uită-te la cea mica ❤❤❤cu cata dragoste se uita la tati ! 😊”, „O familie frumoasa! Tare mult as vrea sa va vad in realitate”, „Asa Gabriela, sa lupți pentru familia ta,sa nu te lași bătută de nimic, sa nu te uiți decât înainte, sa asculți numai de cei din familie, și sa faci doar ce hotărâți voi doi. Am încredere în Tavi ca te va păstra ca fiind bunul cel mai de preț, la fel și pe Perlutele voastre!!!! 👏👏”, sunt câteva dintre mesajele pe care fanii le-au lăsat în dreptul imaginii cu celebrul cuplu și fetițele lor.