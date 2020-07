In articol:

Acuzații dure lansate de Gabriela Cristea la adresa fostului ei soț. Marcel Toader, la exact 11 luni de la moartea acestuia. Vedeta de televiziune nu doar că n-a venit la nmormântare, însă nici acum nu-l poate ierta pe acesta că i-a pierdut banii. Cristea spune că Toader ”i-a furat toți banii” câștigați în prima parte a carierei, lucru pentru care nu-l poate ierta nici acum.

Gabriela Cristea, nu-l iartă pe Marcel Toader nici după moarte! ”Am fost naivă și m-am lăsat păcălită”

”Cred că sunt de peste 25-26 de ani în televiziune. Nu am făcut decât televiziune la viața mea. Am început la TVR și am prezentat împreună cu Horia Brenciu Eurovisionul și de acolo lucrurile au escaladat și astăzi am ajuns unde sunt. (...)

În prima parte a carierei meie, toți banii, din păcate, i-am pierdut... Acum probabil că foarte mult lume știe că mi-au fost furați de fostul meu soț. Iar acum avem o casă și investim în noi. Nu am făcut investiții majore. Ne gândim să facem asta pentru că, până la urmă, trebuie să ne gândim și la zile negre. Dar, întâi ne-am asigurat confortul nostru de toate zilele și după aceea o să ne gândim și la alte lucruri. Oricum, aș fi făcut niște investiții frumoase dacă nu aș fi fost atât de naivă și nu m-aș fi lăsat păcălită”, a declarat Gabriela Cristea pentru Ciao.

Gabriela Cristea, nu-l iartă pe Marcel Toader nici după moarte! L-a acuzat că i-a scos 400.000 euro din conturi

Gabriela Cristea l-a acuzat pe Marcel Toader că i-a sustras 400.000 euro din conturi, bani pe care i-a cheltuit în scopuri personale. Cristea l-a dat în judecată pe fostul soț pentru recuperarea sumei, însă s-a descoperit că acesta nu mai dispune de suma respectivă. Firma afaceristului a intrat în insolvență, asociația de proprietari l-au lăasta fără apartament din cauza datoriilor la întreținere iar conturile acestuia erau goale.

Moartea lui Marcel Toader, în august 2019, nu a făcut decât să pună capăt definitiv speranțelor Gabrielei Cristea. Aceasta a trebuit să se mulțumească cu gândul că nu-și va mai vedea niciodată banii respectivi. Asta nu înseamnă că Gabni l-a iertat pe fostul ei soț, chiar dacă acesta, practic, nu mai există.