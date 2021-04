Gabriela Cristea nu poartă verighetă. Prezentatoarea TV a spus și motivul: ”Pentru că știu că...”

In articol:

Gabriela Cristea nu poartă verigheta de nuntă! Prezentatoarea TV și Tavi Clonda au ajuns la altar, după o relație frumoasă de șapte ani. Moderatoarea de televiziune și artistul au două fetițe minunate, iar în paralel cu rolul de părinte, se ocupă și de carierele lor. Recent, Gabriela Cristea a avut un moment de sinceritate și a vorbit despre simbolul iubirii ce o leagă de soțul ei, și anume verigheta de nuntă.

Citeste si: Gabriela Cristea își face emisiune în online! Iată despre ce este vorba: „Oamenii sunt mai slobozi la gură în online”

În cadrul unui eveniment, Cristina Șișcanu a întrebat-o pe Gabriela Cristea dacă s-a întâmplat ceva întrea ea și Tavi. Totul după ce soția lui Mădălin Ionescu observase lipsa verighetei de pe mâna Gabrielei, în timp ce Tavi Clonda le purta pe ambele.

” N-am verighetă! Nu mi-am pus și știi de ce? Pentru că știu sigur că mi se umflă mâinile și mi-e greu apoi. Oricum sunt luată”, i-a răspuns Gabriela, la emisiunea ”Fetele lui Tavi”.

Citeste si: Gabriela Cristea și Tavi Clonda își întrețin relația prin glumițe fierbinți! „Vrei să facem un film în dormitor?”

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Cei doi soți și-au ales verighete din aur cu diamante, puțin diferite în funcție de preferințele fiecăruia, dar care au o legătură sentimentală foarte puternică. „Să se potrivească cu stilul meu rock, un rock mai elegant. Eu trebuie să cânt și la chitară și trebuie să meargă. Este o verighetă 3D, e și aur alb, e și diamant...”, a mărturisit Tavi Clonda, pentru Antena Stars.

„ A mea este un pic mai fină pentru că nu puteam să mi-o fac atât de lată, dar e același model”, a spus și Gabriela Cristea.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea [Sursa foto: Facebook]

Gabriela Cristea își mai dorește copii

În timp ce purta o discuție cu Cristina Cioran, Gabriela Cristea a rememorat momentele de când era gravidă. Vedeta are două fetițe minunate împreună cu soțul ei, Tavi Clonda.

Moderatoarea a recunoscut că ar mai vrea copii, însă nu știe dacă mai poate.

„ Știi cât de mare eram eu? Mă rostogoleam. Dupe ce îl faci pe primul, o să vrei să mai faci. Doar că eu sunt bătrână și nu mai vreau. La noi, prima oară ne-a zis că o să fie băiat. Până la următoarea ecografie am crezut că e băiat, Tavi se gândea deja la nume, cum o să joace fotbal. Apoi s-a văzut că e fetiță. A, am început după să ne gândim invers. Eu aș mai face copii, crede-mă, dar nu mai pot. Fizic, mai pot, cred. Din celălalt punct de vedere fizic nu mai pot. Stai să vezi când or să te ia hormonii. O să plângi din orice”, a spus și Gabriela Cristea.