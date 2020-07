In articol:

Gabriela Cristea, prima apariție după ce a slăbit 25 de kilograme! Perioada pandemiei de coronavirus a făcut minuni pentru Gabriela Cristea. Fosta prezentatoare TV a reușit să arate apectaculos în ultima vreme, după ce sarcinile au făcut-o să devină destul de... rotunjioară!!! Se poate spune că azi, ea a ajuns la silueta de altădată, din anii în care îl cucerea pe soțul ei, Tavi Clonda, la emisiunea ”Te vreau lângă mine”.

Gabriela Cristea, prima apariție după ce a slăbit 25 de kilograme! ”Am „încălcat” regulile”

”După nașteri, m-am îngrășat serios, așa că, la un moment dat, când m-am echilibrat, am decis să țin un regim potrivit pentru mine, cam 1200 de calorii pe zi, recomandat de Vera Daghie, cea cu care am mai slăbit și în trecut, exact când l-am cunoscut pe Tavi. Ea știe cum trebuie să îmi împart mesele și este și extrem de permisivă, atunci când am poftă de ceva dulce...de exemplu! Important este însă ce fac după ce am „încălcat” regulile, ce consum după și cum revin la acel echilibru alimentar...acesta este de fapt secretul”, a declarat Gabriela Cristea pentru WOWbiz.ro.

Gabriela Cristea a jucat în noul clip al soțului ei

Gabriela Cristea, prima apariție după ce a slăbit 25 de kilograme! Pentru că tot a dat jos atâtea kilograme și...firesc arată senzațional, Gabriela Cristea a și fost una dintre protagoniste noului videoclip al piesei ”Prea cald”, a soțului ei, Tavi Clonda. Acesta și-a lansat, ieri, melodia ce se anunță a fi hitul verii! Deși filmat în condiții care respectă normele în vigoare, videoclipul are în distribuția sa o mulțime de vedete ce fredoneaza versurile foarte catchy ale cântecului, in ipostaze amuzante si surprinzătoare. Ada, Ami, Eduard Sanda, Marcel Pavel, Monica Anghel, Jojo, Cosmin Selisi sunt doar câțiva dintre actorii lui Tavi. Însă, așa cum spuneam, Gabi este cea mai ravisantă….

Citeste si: Gabriela Cristea s-a fotografiat la piscină. Cum arată vedeta în costum de baie, după ce a slăbit 25 de kilograme?

Citeste si: Gabriela Cristea le-a arătat fanilor ce vede doar Tavi Clonda!Prezentatoarea TV s-a lăsat pozată în pat!

Citeste si: Gabriela Cristea se bucura de cel mai frumos si adorabil martisor primit vreodata! Iata cum a fost surprinsa fericita mamica alaturi de fiica sa!

Gabriela Cristea, prima apariție după ce a slăbit 25 de kilograme! ”Nu mi-a satisfăcut nimeni ”capriciile””

Gabriela Cristea, prima apariție după ce a slăbit 25 de kilograme! ”A fost o experiență interesantă, pentru că a trebuit să ne filmăm unul pe celălalt. Am avut multe cerințe pe ”platou”, dar nu mi-a satisfăcut nimeni ”capriciile”! Hahahaha! Măcar ne-am distrat, așa cum s-au distrat și ceilalți”, a comentat vedeta, care a arătat senzațional într-o ținută de vară fermecătoare. Citește cu ce meniul zilnic a slăbit Gabriela Cristea doar pe kfetele.ro