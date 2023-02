Gabriela Cristea, probleme de sănătate cu fiica sa, Victoria. Prezentatoarea TV a luat imediat măsuri: „Ar trebui să ne preocupăm și să le oferim copiilor noștri tot ce au nevoie”

In articol:

Gabriela Cristea are două fetițe minunate, Victoria și Iris, care au parte de toată grija părinților lor. Una dintre fetițele Gabrielei Cristea, Victoria, se confruntă cu mici probleme de pronunție, motiv pentru care prezentatoarea TV a luat imediat măsuri.

Vizitele la logoped au devenit o prioritate acum pentru micuță, așa că îndrăgita mămică a decis să le ofere fanilor ei câteva sfaturi care să-i ajute în cazul în care și ei, ca părinți, întâmpină aceleași probleme.

În timp ce se afla în mașină alături de fiica sa, Victoria, în drum spre logoped, Gabriela Cristea și-a pus la curent admiratorii cu ceea ce urmează să facă în ziua respectivă. Prezentatoarea TV a vorbit inclusiv despre cum a ales să gestioneze dificultățile de vorbire pe care le are fiica sa, dar și despre cum se implică acasă, în afară de orele de logopedie, pentru a-i corecta fiicei sale defectele de vorbire.

Gabriela Cristea și-a dus fiica la logoped

La insistențele fanilor, Gabriela Cristea le-a recomandat părinților care au copii care au nevoie de ședințe de logopedie să fie foarte atenți în momentul în care aleg logopedul care să lucreze cu cei mici.

Cel mai important în tot acest proces este ca micuțul să se simtă confortabil în prezența logopedului, pentru că numai în acest mod exercițiile specifice vor da rezultatele dorite.

De asemenea, Gabriela Cristea pune foarte mare preț și pe atitudinea pe care logopedul o are atât față de părinți, dar mai ales față de cei mici. Prezentatoarea TV le-a mărturisit admiratorilor ei că logopedul micuței Victoria a dezvoltat o relație de prietenie inclusiv cu cea mică, pentru ca micuța să se poată simți bine și să nu opună vreo rezistență.

„Bună, dragilor. Eu sunt cu Victoria și avem astăzi o zi mamă-fiică, pentru că astăzi Victoria merge la logoped. Are niște mici problemuțe cu câteva litere pe care nu poate să le pronunțe. Foarte mulți cei care m-ați întrebat dacă am să vă recomand un logoped. Ideea e ca cei mici să se simtă bine în compania logopedului și să se întâmple toată activitatea în joacă, adică nu vă închipuiți că ea merge acum și face doar logopedie, ci pur și simplu merge ca la un loc de joacă, asta vă recomand și vouă. Voi puteți să alegeți ce simțiți că vi se potrivește mai bine. Am lăsat-o pe Victoria împreună cu Laura, pentru că așa a rugat-o să îi spună, nu este nici doamna doctor, nu este nici în niciun fel, ci Laura. Ele acum au ora lor de logopedie în care, în primul rând, se distrează, v-am povestit asta, și după aceea fac și exercițiile specifice.”, a mărturisit Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea: „Este foarte important să faceți exerciții acasă cu copiii.”

Gabriela Cristea a mai declarat că o misiune importantă le revine și părinților, nu doar logopedului. Pentru ca cei mici să obțină rezultate cât mai bune este necesar ca părinții să lucreze inclusiv individual, acasă, cu copiii lor, așa cum are de gând să facă și ea împreună cu soțul ei, Tavi Clonda.

„Voiam să vă mai spun apropo de logoped, pentru că am primit multe mesaje legate de chestiunea asta cu logopedia, este foarte important să faceți exerciții acasă cu copiii, lucru pe care noi nu prea am avut timp să-l facem, dar încerc și mă străduiesc și la un moment dat cred că o să reușim să ne ținem și de exercițiile de acasă. Doamna doctor este foarte drăguță și asta este cel mai bine și important, să se simtă foarte bine și confortabil copiii în preajma dumneaei, pentru că în felul ăsta reacționează la stimulii pe care îi lansează către copil logopedul. Puteți chema și acasă un logoped, puteți să faceți cum considerați voi de cuviință. Oricum, părerea mea este că ar trebui să ne preocupăm și să le oferim copiilor noștri tot ce au nevoie în copilărie, pentru ca, atunci când sunt mari, să fi beneficiat de toate lucrurile.”, a mai spus Gabriela Cristea în mediul online.