Gabriela Cristea s-a afișat nemachiată și cu cearcăne! Ce a pățit dimineață: „Am înjurat de toți sfinții”

Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate prezentatoarea TV din România. Telespectatorii o urmăresc cu drag pe micul ecran, dar și pe rețelele de socializare, unde o descoperă pe vedetă așa cum este ea când nu se află în lumina reflectoarelor. Bruneta nu este doar prezentatoare cu normă întreagă, ci și mămică 24/7.

Atunci când nu este la muncă, Gabriela Cristea se ocupă exclusiv de fiicele ei și încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de familie.

Dimineața aceasta nu a fost deloc una ușoară pentru vedeta care nu doar că s-a trezit cu noaptea în cap, dar nici nu a avut parte de un somn liniștit. Îndatoririle de mamă dedicată au trezit-o la prima oră a dimineții, iar fiicele ei nu au cooperat deloc, ba chiar i-au făzut ziua cu atât mai complicată. Vedeta se plânge că are extrem de multă treabă și trebuie să dea randament și să fie productivă, doar că a ales să se culce la loc, după o dimieață atât de grea.

„Neata! Cum e ziua voastra? A mea e naspa…m-am trezit azi noapte de doua ori pentru fete si am dormit in trei paturi diferite. Cand a sunat telefonul la 07:30 am injurat de toti sfintii si m-am ridicat din pat taras, mi-am tras pe mine primele haine gasite si m-am apucat sa imbrac fetele. Iris a fost ok, dar Victoria a fost maraita cat pentru toate zilele in care e minunata si a plans de cand am intrat la ea in camera si pana a intrat pe usa gradinitei. Apropos, a trimis educatoare acum niste poze cu clasa si ea rade cu gura pana la urechi…sa se stieeeee!!!

Cand am iesit sa deschid poarta am descoperit vremea mirobolanta cu ceata si umezeala de faci astm si daca nu ai…si daca mai vreti, continui. Am treaba ca la balamuc dar m-am intors acasa, mi-am pus din nou pijamaua si m-am bagat in pat. Mai fac treaba si mai tarziu! La voi cum e???”, a povestit Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.

Gabriela Cristea, ținta criticilor după ce a apărut nemachiată pe internet

O postare recentă a prezentatoarei TV i-a activat pe cârcotașii, care nu s-au putut abține și i-au lăsat câteva comentarii răutăcioase. Se pare că Gabriela Cristea s-a pozat cu rădăcinile nevopsite, iar asta a fost un prilej de bârfă pentru unii. Nu au fost, însă, singurele remarci negative la adresa vedetei.

„Trebuie sa te vopsești, caă se văd defectele părului și scalpului, ce le avem aproape toate femeile/ In fotografia aceasta, radacinile albe ale parului strică tot/ Nu mai purta cămașă, bluzițe strâmte, dacă ai rămas cu sânii mari, se vede urât pe TV / În poze esti perfecta, la TV se vede vârsta”, sunt doar câteva dintre remarcile răutăcioase ale internauților.