Gabriela Cristea sărbătorește astăzi ziua de naștere a fiicei sale, Victoria! Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu lipsesc cu desăvârșire de la eveniment

Fiica cea mare a Gabrielei Cristea, Victoria, și soțul său, Tavi Clonda, sunt născuți în zile foarte apropiate, așa că, de fiecare dată când se apropie data de 23 septembrie, preferă să organizeze o aniversare la dublu, așa cum s-a întâmplat și anul acesta.

Artistul a împlinit pe 15 septembrie 44 de ani, iar fiica sa cea mare, Victoria, a împlinit cu numai o zi în urmă 7 ani. De la mic la mare, au fost cu toții prezenți la petrecerea organizată de cei doi soți, dar nici fotografiile de familie nu au putut lipsi dintr-o zi atât de specială.

Gabriela Cristea a avut grijă să le mai facă încă o dată câte o urare fiicei și soțului său, în urmă cu puțin timp, chiar dacă, în mod oficial, zilele lor de naștere au trecut. Cu zâmbetele până la urechi, cu toții s-au fotografiat într-un cadru de poveste, chiar în curtea casei lor, pe care au decorat-o în culori de roz și albastru. De asemenea, atât micuța Victoria, cât și Tavi Clonda au avut fiecare tortul său.

Dacă pentru micuța Victoria prezentatoarea TV a ales un tort cu personajele sale preferate din desenele animate, pentru soțul său a ales unul la fel de special, un tort în forma noii mașini pe care și-au achiziționat-o recent.

„Dragilor, vă mulțumim din suflet pentru urările voastre frumoase. Au fost câteva zile de vis pentru noi și vă mulțumim că ați fost parte din ele. La mulți ani, Victoria! La mulți ani, Tavi! Am avut doua torturi fabuloase cu tematică diferită. Pentru Victoria, Shimmer și Shein, iar lui Tavi i-am reprodus noua lui «jucăria» (pe Alba Ca Zăpada).”, a scris Gabriela Cristea în mediul online.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au lipsit de la petrecerea organizată de Gabriela Cristea și Tavi Clonda

Toată lumea știe faptul că Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu sunt nașii de cununie ai lui Tavi Clonda și ai Gabrielei Cristea, însă se pare că cele două cupluri, nu de multă vreme, au decis să păstreze distanța și să nu mai participe la evenimentele pe care le organizează fiecare, cum ar fi aniversări sau petreceri ocazionale, așa cum obișnuiau să facă de fiecare dată.

Aniversarea micuței Victoria și a lui Tavi Clonda de astăzi ar fi fost un prilej numai bun pentru ca nașii și finii să se reîntâlnească, alături de cei mici, însă acest lucru nu s-a întâmplat. De-a lungul timpului, au existat mai multe zvonuri legate de faptul că cele două familii ar fi ajuns într-un punct în care nu s-ar mai înțelege, după ce Cristina Șișcanu ar fi dat de înțeles în mediul online că este foarte dezamăgită de unele persoane foarte apropiate familiei ei, care îl resping și nu îl tolerează pe Filip, copilul lui Mădălin Ionescu din prima căsătorie, care suferă de grave probleme de sănătate.

Chiar dacă nu a dat un nume clar și nici date concrete despre persoanele despre care a vorbit, în secțiunea de cometarii, în timpul live-ului, un număr mare de internauți au specificat că sunt de părere că este vorba despre Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Coincidență sau nu, cele două cupluri au încetat de ceva vreme să se mai urmărească pe rețelele de socializare.

„Dezamăgirea e prea mare! M-am decis să prioritizez familia 100% în fața tuturor. Eu sunt genul de persoană care se consumă foarte mult, pentru că situația este complicată. Starea mea sufletească este foarte încărcată din cauza unor situații care s-au accentuat în ultimele zile și am hotărât să prioritizez familia 100%. Pentru mine, familia a fost mereu importantă, la fel de importantă a fost și familia extinsă și prietenii foarte apropiați, însă, din acest moment, am decis să prioritizez 100% familia, pentru că sunt extrem de dezamăgirea, tristețea sunt prea mari. Sunt extrem de dezamăgită, și asta pentru că... o să spuneți că nu era nevoie să am așteptări și că nu trebuie să avem așteptări de la oameni. Da, nu e vorba de așteptări, doar că s -au întâmplat niște lucruri atât de nefirești, încât pe mine m-au doborât.

Nu le pot spune neapărat lovituri, sunt confuză acum, nu știu ce termeni aș putea folosi ca să ilustrez foarte bine aceste acțiuni. Întotdeauna, chiar dacă familia restrânsă a fost pe primul loc, tot timpul am considerat familia extinsă și prietenii apropiați foarte apropiați, la care ținem foarte mult. Au fost niște semne ți înainte, însă în acest weekend... dorința asta de a fi doar pentru sine și de-ați vedea doar propriul interes, atât de tare a crescut în cazul unor persoane, încât pe mine m-a sperate efectiv. Am avut momente astăzi în care efectiv am spus că m-aș muta din țară, deci cu tot sufletul și cu toată inima am simțit că îmi doresc acest lucru, să mă mut în altă parte, să mă înconjor de oameni noi.(...)

Sunt niște lucruri care nu se fac niciodată. Sunt niște lucruri care au venit dim mai multe direcții, de la două persoane diferite. Știți care e problema? Nimeni, dar nimeni nu poate să înțeleagă ce înseamnă să ai un copil special, doar părinții care trec prin asta.

(...) Numai părinții care au copil cu nevoi speciale pot să înțeleagă. Ce ni s-a întâmplat zilele astea nu ne va transforma sufletele, vom fi aceiași oameni, mai îndurerați, dar mult mai protectivi cu familia noastră și o vom prioritiza.

(...) De multe ori, pentru a nu-i face pe alții să se simtă inconfortabil sau pentru a nu greși față de alții, am lăsat foarte mult de la noi. Sunt lucruri care ne-au șocat în ultimele zile, erau semne de demult și un fel de trădări, lovituri, chestii de genu acesta. Cei care au făcut lucrurile astea să se gândească că a avea un copil special înseamnă să ai o viață altfel decât o au ceilalți. (...) Au fost persoane pe care m-am bazat foarte mult și care zilele trecute au avut niște reacții care pe mine m-au speriat. Reacții civilizate, dar dure, foarte dure, iar Filip este foarte dezamăgit. Încercați voi să-i explicați lui Filip de ce anumite persoane fac așa ceva. (...)”, a transmis Cristina Șișcanu, pe rețelele de socializare, în timpul unui live, în urmă cu circa o lună.

