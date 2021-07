Gabriela Cristea se confruntă cu probleme de sănătate: “Am început săptămâna cu...”

Gabriela Cristea cu masca de aerosoli [Sursa foto: Instagram] 12:49, iul 13, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Gabriela Cristea trece printr-o perioadă dificilă în ceea ce privește sănătatea ei și a familiei sale. Se pare că problemele ce țin de sănătate se țin lanț în casa Gabrielei Cristea.

După ce fiica cea mare a prezentatoarei tv și a lui Tavi Clonda a făcut febra foarte mare și părinții ei au ajuns cu ea direct la urgențe, se pare că acum, Gabriela Cristea se află în covalescență.

Recent, soția lui Tavi Clonda le-a împărtășit urmăritorilor ei de pe Instagram tot ce i s-a întămplat în ultima perioadă. Fanii vedetei s-au arătat îngrijorați când au vazut-o pe Gabriela Cristea cu masca de aerosoli la gură.

Din fericire, starea de sănătate a prezentatoarei tv nu este una gravă. Se pare că vedeta s-a ales cu o răceală mai puternică ce necesită tratament cu aerosoli. Deși totul a început de la o simplă răgușeală, simptomele au apărut destul de repede, dându-i sănătatea peste cap.

Gabriela Cristea spune că își va reveni curând[Sursa foto: Instagram]

„ Pe principiul oamenii șmecheri răcesc vara, eu am o ușoară răgușeală și fac niște aerosoli. Am început săptămâna cu bine. După ce fac aerosoli o să mă și odihnesc jumătate de oră și după plec la studio. Stați liniștiți, că pot să vorbesc foarte bine și mă rezolv imediat cu aerosoli. Fac și eu aerosoli și copiii ca să fim așa „în tandem” cu toții, să nu cumva să nu facem lucrurile împreună .”

Fiica cea mare a Gabrielei Cristea, de urgență la spital

În urmă cu câteva zile, Victoria, fetița cea mare a lui Tavi Clonda și a soției sale, a ajuns de urgență la camera de gardă. Partenerul Gabrielei Cristea a declarat, ulterior, că fetițele sunt bine acum și că se află sub tratament.

“ Gabriela era la emisie. Am rămas cu amândouă acasă și când am văzut 39,9 am chemat salvarea, pentru că m-am panicat. Eu am făcut tot ce se putea...spaima a fost groaznică pentru că nu scădea sub 38,8. Am dus-o la spital, au rămas internate. Au făcut analize și a fost o laringită virală, deci nu a necesitat antibiotice. Acum este mai bine Victoria, este ținută sub control. Are un tratament, la fel și Iris. E haos. Fiecare are tratamentul ei .” a spus Tavi Clonda.