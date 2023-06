Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat în vacanță, dar nu singuri! De neașteptat cine i-a însoțit pe cei doi soți peste hotare

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au o perioadă destul de aglomerată, însă nu uită niciodată să petreacă timp și cu familia și, mai ales alături de fetițele lor. Au hotărât să meargă toți patru într-o vacanță de lux și ca destinație au ales Bulgaria.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, vacanță alături de fetițe

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au mers într-o vacanță de lux într-o stațiune din Bulgaria, alături de fetițele lor, dar au fost însoțiți și de mama lui Tavi, respectiv soacra Gabrielei. Stațiunea a fost aleasă special pentru micuțe, iar părinții plănuiesc deja următoarea vacanță, care va fi în Grecia.

„La prețuri sunt mai bine decât în Turcia.(...) Ăsta a fost pentru copii și, de altfel, am și căutat, am vrut să mergem pentru copii. O să mergem și în Grecia în iulie, dar mergem așa, vrem să luăm plajele la rând.(...) Cinci zile, vreo 2600 de euro (n.r. atât au plătit). Am fost trei adulți, că am fost și cu soacra mea”, a mărturisit Gabriela Cristea.

Tavi Clonda, plăcut impresionat de vacanță

Tavi Clonda a rămas impresionat de vacanța pe care a petrecut-o alături de familie.

Tavi și Gabriela au plănuit încă o escapadă în luna iulie. Cei doi sunt niște părinți model și sunt foarte implicați când este vorba de micuțele lor.

„Am stat doar patru zile, deci nu a fost chiar o vacanță.(...) Erau niște vile cu piscină proprie cum ar veni. Dar și în rest, erau multe locuri frumoase și camere frumoase(...) Piscine pentru copii, cu loc de joacă, încălzite”, a spus Tavi Clonda.

Prezentatoarea TV este în culmea fericirii și asta se vede pe fața ei. Trăiește o viață de poveste alături de soțul ei și cei doi copii și se bucură și de succes pe plan profesional.