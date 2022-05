Gabriela Cristea și Tavi Clonda fac un serial împreună! Se filmează totul la ei acasă: "Unul din cele mai mari visuri"

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează de ani buni unul dintre cele mai apreciate și iubite cupluri din showbiz-ul autohton.

Cei doi au demonstrat de-a lungul timpului că relația lor se bazează pe sentimente puternice și sincere, iar din rodul iubirii lor au rezultat două fetițe superbe: Iris și Victoria, cărora cei doi sunt gata să îndeplinească toate poftele. Doar că, între timp, prezentatoarea TV și artistul și-au propus să-și îndeplinească un vis mai vechi, de care, cu siguranță, se vor bucura și cele două fete.

Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem de pe acum că toți internauții vor putea vedea cum visul Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda capătă contur, căci cei doi și-au propus să facă o serie de vloguri în acest sens.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, în culmea fericirii. Dau startul unui serial de vloguri! Ce vor să le arate fanilor?

Vedetele își îndeplinesc acum, după mult timp, cea mai mare dorință, aceea de a avea o piscină. Însă visul lor nu este deloc ușor de realizat, căci pe lângă că implică un cost uriaș, este și un proiect greu de realizat.

Astfel că cei doi și-au propus să împărtășească toată această experiență și cu fanii lor, motiv pentru care au început o nouă serie de vloguri în acest sens.

Curtea celor doi s-a transformat într-un adevărat șantier, iar muncitorii lucrează de zor pentru ca prezentatoarea și soțul ei să-și vadă visul împlinit. Lucrările avansează destul de repede, iar oamenii muncesc la foc continuu până la lăsarea nopții, astfel că nu mai este mult până când Gabriela Cristea, Tavi Clonda și cele două fiice se vor putea relaxa la piscină, mai ales că vara bate

la ușă.

Citeste si: Unde s-a mutat Alina Sorescu după ce a anunțat divorțul de Alexandru Ciucu! Locuința valorează o avere- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Nu e de joacă” Ce a făcut Tavi Clonda după ce a ajuns la spital cu Gabriela Cristea? Artistul, dezvăluiri din fața unității medicale

„Începem acum un serial de vloguri pentru voi, să vă arătăm cum ne-am îndeplinit unul dintre cele mai mari visuri, pentru că în momentul în care ne-am propus să ne facem o casă împreună am prevăzut și o piscină și așa am așezat casa în așa fel, ca la un moment dat, atunci când va veni timpul, să putem să așezăm piscina și să avem, practic, casa visurilor noastre. Este foarte greu, vă spun de pe acum și o vedeți în seria ce urmează faptul că nu e ușor să construiești o piscina de la zero și mai ales să o faci așa după cum visezi tu. Dar, în același timp, eu vă invit pe voi să nu renunțați la visurile voastre, pentru că nu se știe cum, dar cu siguranță vi le veți îndeplini, așa cum s-a întâmplat și cu noi.

Citeste si: Gabriela Cristea, de urgență la spital! Prezentatoarea TV a ajuns la perfuzii: "Când orice e mai important decât tine, corpul cedează"

Multă muncă, iubire și credință, iar din partea noastră și un strop de inspirație prin seria de vloguri de pe Youtube ce urmează”, a spus Gabriela Cristea pe contul ei de Instagram.

Tavi Clonda: „ Mai sunt gelos, recunosc pentru că acum stau foarte mult pe acasă”

Gabriela Cristea nu este doar una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV de la noi, ci se clasează cu succes și printre cele mai frumoase și nu de puțin ori i se fac complimente și din partea domnilor. Ei bine, Tavi nu neagă că este gelos, însă spune că are o limită. Ba mai mult, artistul recunoaște că acest lucru este reciproc, iar atunci când pleacă în concerte și vedeta de televiziune este încercată de același sentiment.

„Este vorba de încredere și de respect. Mai sunt gelos, recunosc pentru că acum stau foarte mult pe acasă, având puține concerte. Când se întoarce treaba și o să am concerte, o să fie ea și tot așa. Sunt gelos, dar într-o limită a bunului-simț. Este normală gelozia, dacă iubești pe cineva, nu poți să rămâi indiferent, dar nu trebuie să existe paranoia. Așa a fost de la început, am știut ce mă așteaptă”, a mai spus acesta pentru ego.ro.