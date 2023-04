Gabriela Cristoiu îi mai oferă o șansă fostului iubit, după ce a bătut-o în urmă cu 2 ani? Bărbatul a surprins-o cu un cadou de zeci de mii de euro de ziua ei

In articol:

În urmă cu 2 ani, Gabriela Cristoiu a trecut prin clipe grele, după ce a fost agresată de fostul iubit. Vedeta a ajuns la poliție și chiar la spital din cauza loviturilor, însă acum, tânăra vrea să îngroape securea războiului și chiar să mai ofere o șansă relației lor.

Astăzi, Gabriela Cristoiu împlinește vârsta de 36 de ani, iar bărbatul a surprins-o cu un cadou de proporții în valoare de zeci de mii de euro.

Gabriela Cristoiu vrea să îi ofere o șansă fostului iubit violent

În anul 2021, chiar în ziua de Paște, Gabriela Cristoiu a fost bătută de fostul ei iubit. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a recunoscut că a recurs la acte de violență, însă din acel moment cei doi nu și-au mai vorbit și au mers pe drumuri separate.

Cu toate acestea, la doi ani de la incident, lucrurile încep să se schimbe. Bărbatul cu care Gabriela Cristoiu declara că nu vrea să mai aibă nicio treabă i-a dăruit un bolid de lux de câteva zeci de mii de euro, chiar de ziua sa. Gestul lui a cam impresionat-o pe vedetă, care ulterior a mărturisit că a trecut peste acel act de violență și chiar se gândește serios să reia relația cu bărbatul.

”De ziua mea am primit din partea lui cadou o mașină, după aproape doi ani am îngropat securea războiului și intenționez să mă împac cu el. Mi-a făcut cadou de ziua mea o mașină scumpă, i-am acceptat scuzele pentru acel episod negativ prin care am trecut, unde am ajuns și la spital, la poliție. Acum l-am iertat și e posibilă o nouă împăcare”, a mărturisit Gabriela Cristoiu, pentru spynews.ro.

Gabriela Cristoiu, bătută și sechestrată de fostul iubit

În urmă cu 2 ani, Gabriela Cristoiu a trecut prin calvarul vieții sale. Vedeta a fost bătută și sechestrată de fostul iubit din cauza geloziei. După două zile, bruneta a reușit să evadeze spunând că merge la magazin.

„Când am ieșit din casă, am apăsat butonul de la lift. Din lift a ieșit un domn, noul meu iubit. El a venit și m-a bătut în fața liftului, a crezut că eu aveam vreo relație cu Horațiu. Mi-a dat o palmă. El este de origine turca. M-a terorizat psihic, timp de trei zile.

M-a închis în casă, mi-a pus mâncare la ușă. M-a închis în casă cu cheia. Două zile am stat închisă în casă. Eu puteam să fac ceva, să țip, să bat în pereți, dar am ales să nu fac asta, să nu am probleme. Musulmanii sunt foarte geloși. El este un om periculos. Am evadat spunând că merg la magazin să iau să fac de mâncare”, a declarat Gabriela Cristoiu, în cadrul unui interviu.

Gabriela Cristoiu [Sursa foto: Facebook]