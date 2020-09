Gabriela Firea a ajuns de la prima oră la urne

Gabriela Firea s-a trezit de dimineațtă cu gândul să meargă la vot. Primarul Capitalei a ajuns la secția de votare încă dinante de deschidere și a aștept câteva minute până când s-au deschis ușile și și-a putut exprima votul, așa cum a făcut, de altfel, și în alți ani. Candidatul PSD a declarat că a votat cu gândul la copii, tineri și bătrâni.

„Mă bucur că am ajuns și de această dată să fiu primul votant din această secție. Am votat cu gândul la toți copiii din București, la toți tinerii, la toți adulții și la bunicii noștri.Toți sunt foarte importanți. Ne dorim cu toții investiții în infrastructură, de asemenea combaterea poluării, investiții foarte mari pentru că s-a simțit nevoia și în această perioadă de pandemie, cu toate spitalele. Cei mai importanți sunt oamenii și oamenii trebuie să fie pe primul loc, nu? Cu aceste gânduri am venit. De mâine, tot la muncă. Numai bine,” a declarat Gabriela Firea.

Gabriela Firea a votat de la prima oră a dimineții

Gabriela Firea a publicat imagini de la secția de votare

Primarul Capitalei a publicat și primele imagini de la secția de votare. Ea a făcut un live pe pagina ei de Facebook, împărtășind momentul cu toți fanii ei. Imediat ce a intrat în școală, și-a pus masca pe față, a stat de vorbă cu câțiva oameni și chiar a stat la poze cu votanții. Filmulețul a strâns peste 60 de mii de vizualizări în doar o oră.

Ulterior, Gabriela Firea a făcut publice și câteva fotografii.

„Sprijinul vostru a fost foarte important pentru mine în ultimele săptămâni. Puterea mea de a continua se datorează mesajelor voastre de sustinere. Ați construit un scut de apărare în jurul meu, un scut al bunătății, care a respins toate atacurile nedemne. Vă sunt îndatorată pentru energia si puterea pe care mi le-ați daruit. Sunteți mulți și aveți adevărul de partea voastra🙏🤗💜

#OameniiPePrimulLoc

#Impreuna #Adevar #Energie”, este mesajul pe care l-a transmis candidatul PSD la Primăria Capitalei.