Gabriela Firea, acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea în emisiunea lui Denise Rifai! "V-a amenințat Liviu Dragnea cu moartea?" ”M-a amenințat!...”

Gabriela Firea [Sursa foto: Captură KANAL D] 01:26, iun 23, 2021 Autor: Cristina Ionela

Șirul invitaților din cadrul emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai” continuă! Publicul telespectator are parte în ediția de marți a emisiunii, difuzată la ora 23:00, la Kanal D de un interviu de colecție. Gabriela Firea, fost primar al Capitalei face clarificări asupra unor informații apărute în presă, care au stârnit interesul public de-a lungul timpului.

Gabriela Firea a fost întrebată de Denise Rifai, dacă a fost vreodată amenințată cu moartea de fostul lider al PSD. „V-a amenințat Liviu Dragnea cu moartea?”, una dintre întrebările de foc ale emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Fostul edil al Bucureștiului nu a ezitat să clarifice lucrurile și a răspuns imediat la întrebare.

Acum, ne putem întreba dacă eu trebuia să le pun sub tăcere și să consider că sunt niște vorbe sub protecția anonimatului sau să le anunț public. Nu știu cum aș proceda acum dacă aș fi în aceeași situație, dar atunci așa am considerat necesar, că trebuie să anunț și la nivel public", a declarat Gabriela Firea la “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Gabriela Firea[Sursa foto: Captură KANAL D]

Cum și-a început Gabriela Firea cariera

Gabriela Firea și-a început cariera în presă în anii ’90, reușind performanța ca într-un timp foarte scurt să lucreze cu cei mai importanți oameni ai Statului român; la doar 27 de ani aceasta era purtător de cuvânt al Guvernului României, în mandatul lui Mugur Isărescu. Imaginea publică și-a consolidat-o ca jurnalist, urmând apoi cariera în domeniul politic, unde a ocupat, pe rând, două mandate de senator și a devenit primul primar femeie pe care l-a avut Bucureștiul. În prezent, Gabriela Firea este prim-vice președinte PSD și unul dintre cei mai vocali lideri ai partidului său.