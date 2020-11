Gabriela Firea, în doliu! Anunțul trist făcut de fostul edil al Capitalei: „Drum lin spre locul fără durere și suspin”

Gabriela Firea, împreună cu soțul și băieții lor [Sursa foto: Facebook]

In articol:

Gabriela Firea a făcut un anunț trist pe pagina sa de Facebook, în urmă cu puțin timp. Bunicul fostului primar general al Capitalei s-a stins din viață la 97 de ani. Fostul edil i-a adus un omagiu bunicului ei, veteran de război, pe rețelele de socializare.

„Prima duminica fara bunicul Gheorghe, tatal mamei noastre😔 A luptat in razboi, s-a intors ranit, a crescut copii si nepoti, a iubit lumea si viata...a plecat spre o lume mai linistita, la 97 de ani. Cu o zi inainte, a cantat.... drum lin spre locul fara durere si suspin🙏”, este mesajul transmis de Gabriela Firea, în dimineața zilei de duminică.

Secțiunea de comentarii a fost imediat asaltată de mesaje de încurajare și de condoleanțe pentru fostul edil al Capitalei. „Și tatăl meu a luptat in război, ne povestea prin câte a trecut si de câte ori ea trecut gloantele pe la cap ! Acum este sus la ceruri și se îngrijește pentru ce se întâmpla cu țara lui! Îl rog doar atât sa se roage pentru noi sa fim sănătoși ! Doar atât mai poate face!”, „Dumnezeu sa-l ierte si să-l odihnească în pace si lumină veșnică!🙏”, „Condoleanțe ! Cu siguranță a fost un om puternic”, sunt câteva dintre reacțiile internauților.

Prima duminicā fārā bunicul Gheorghe, tatāl mamei noastre😔 A luptat in razboi, s-a intors ranit, a crescut copii si... Posted by Gabriela Firea on Sunday, 1 November 2020

Gabriela Firea, furioasă pe Nicușor Dan! Declarațiile care au scos-o din sărite: „Am vrut să sparg televizorul!”

După patru ani de zile, Gabriela Firea a pierdut Primăria Capitalei. Fostul edil s-a arătat foarte deranjată de declarațiile făcute de actualul primar, Nicușor Dan, imediat după ce a fost ales în funcție.

„Toată luna de campanie și vrei trei anterioare am avut mult calm și mă și gândesc de unde l-am avut. Probabil că de aceea azi la prânz am dat puțin drumul supapei. Aseară am vrut să sparg televizorul. Efectiv am vrut să iau un pantof, că tot mi s-a reproșat că sunt femeie și port brand românesc și nu foarte scump, sunt social-democrată cu adevărat, nu inventată peste noapte. Am vrut să sparg televizorul cu pantoful.

Pentru că nu se poate. Chiar nu se poate, este peste puterea oricui de înțelegere să spui trei luni de zile că în momentul în care ajungi primar general rezolvi pentru că ai o soluție minune și nimeni nu va mai suferi din cauza lipsei apei calde, nimeni nu va mai suferi din cauza traficului, din cauza poluării”, a declarat Gabriela Firea într-o emisiune televizată”. Citește continuarea AICI.